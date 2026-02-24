米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は23日（日本時間24日）、カブスがドジャースからFAとなっていたマイケル・コンフォート外野手（32）とマイナー契約を結んだことについて解説した。

メジャーキャンプ招待付きで、メジャーに残れた場合は年俸200万ドル（約3億1000万円）が支払われる内容となっている。また、成績に応じて出来高ボーナスも支払われる。

コンフォートはMLB10年目を迎えるベテランでドラフト全体トップ10指名を受けた元有望株。2017年にはオールスターに選出され、メジャー最初の6シーズンでは通算で打率.259/出塁率.358/長打率.484（wRC＋128）を記録している。しかし、その後は低迷。2021年は平均的な成績（wRC＋104）にとどまり、2022年シーズンは肩の手術により全休。復帰後は、全体としてほぼリーグ平均レベルの打撃成績に落ち着いている。

ジャイアンツとドジャースで過ごした直近3シーズンでは、打率.225/出塁率.316/長打率.390、wRC＋98だった。今オフに再びフリーエージェントとなったものの、リーグ全体からの関心は薄かった。

カブスでは、負傷者が出ない限り、コンフォートの出場機会はかなり限られる。外野の両翼はイアン・ハップと鈴木誠也が起用されるのは確実で、仮にコンフォートが2019年以降、守備経験のない中堅を守れるとしても、スター選手であるピート・クロウ＝アームストロングがレギュラーとして起用される見込みだ。