大相撲 熱海富士が新三役！静岡から９６年ぶりに誕生【春場所新番付発表】
日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。
初場所は新大関として２場所連続優勝を果たし、綱とりに挑む安青錦（安治川）が自己最高位となる東大関に置かれた。初場所はともに１０勝だった両横綱は、豊昇龍（立浪）が続いて東に位置する。
優勝決定戦で安青錦に敗れた熱海富士（伊勢ケ浜）が西小結に番付を上げた。同部屋からは、２０１５年７月場所の宝富士以来、現師匠（元横綱照ノ富士）が継承してからは初、静岡県からは１９３０年夏場所の天竜以来の新三役となった。
新入幕は藤青雲と藤凌駕。藤島部屋からは、２０２３年３月場所の武将山以来で、同部屋から新入幕２人は、２０１１年１１月場所の境川部屋（妙義龍・佐田の富士）以来となる。
〈大相撲春場所 幕内番付〉東 西
【横綱】豊昇龍、大の里
【大関】安青錦、琴桜
【関脇】霧島、高安
【小結】若元春、熱海富士
【前頭１】若隆景、義ノ富士
【前頭２】藤ノ川、美ノ海
【前頭３】平戸海、王鵬
【前頭４】大栄翔、隆の勝
【前頭５】阿炎、琴勝峰
【前頭６】一山本、阿武剋
【前頭７】欧勝馬、伯乃富士
【前頭８】宇良、正代
【前頭９】時疾風、玉鷲
【前頭１０】豪ノ山、狼雅
【前頭１１】獅司、欧勝海
【前頭１２】朝紅龍、朝乃山
【前頭１３】翔猿、藤青雲
【前頭１４】千代翔馬、錦富士
【前頭１５】翠富士、御嶽海
【前頭１６】朝白龍、金峰山
【前頭１７】藤凌駕、琴栄峰