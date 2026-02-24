『鬼の花嫁』永瀬廉、吉川愛、伊藤健太郎、片岡凜、尾野真千子のキャラポス＆新場面写真解禁
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、キャラクターポスター全5種と新場面写真が解禁された。
【写真】玲夜（永瀬廉）の“花嫁”柚子（吉川愛）ら主要キャラクターのポスター
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった―。鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
あやかしと人間が共存する世界を舞台に、永瀬が演じるあやかしの頂点に立つ“鬼”鬼龍院玲夜（れいや）と、吉川が演じる家族から愛されず虐げられてきた平凡な女子大生・東雲柚子（しののめ・ゆず）、運命に導かれた2人の究極のラブストーリーを描いた本作。メガホンをとるのは、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』『40までにしたい10のこと』、映画『九龍ジェネリックロマンス』などの話題作を手掛ける池田千尋。
このたび解禁されたのは、本作の主要キャラクター5人それぞれの想いが映し出されたキャラクターポスター。
玲夜（永瀬）は、柚子だけに向ける、慈しむような柔らかな表情が切り取られている。「やっと見つけた、俺の花嫁――」一族の行末を背負い、一人孤独を抱えてきた玲夜が、ようやく柚子という唯一無二の“花嫁”という存在を見出し、運命が動き出した瞬間を象徴するセリフが刻まれている。
柚子（吉川）のポスターにも、「やっと出会えた、私の愛しい人――」と、玲夜との出会いが運命であることを実感する柚子の声が添えられている。玲夜と出会い、その不器用ながらも優しく誠実な姿に惹かれていく柚子が、“鬼の花嫁”にふさわしい人間になろうと静かに覚悟を決めたような、真っすぐな眼差しが印象的だ。
一方、そんな2人の幸せを阻もうとするのが、狐のあやかし・妖狐の一族である狐月瑶太（伊藤健太郎）。「俺は、花梨の願いを叶えたい その為なら、鬼を敵に回してもかまわない」と、自身の花嫁の花梨への盲目的な深い愛情が露わになっている。あやかし界でも強大な力を持つ妖狐の一族であり、鬼の一族の強さも分かっているはずの瑶太の、それほどまでに“譲れない想い”も本作の見どころだ。
その瑶太の花嫁、柚子の妹・花梨（片岡凜）。人間にとって名誉とされるあやかしの花嫁に選ばれたことで、幼い頃から両親に過剰に可愛がられ、姉の柚子を見下してきた。「お姉ちゃんが鬼の花嫁なんて許さない」というセリフが象徴するように、自分の幸せな生活を姉に奪われたという激しい感情が、物語を予期せぬ方向へと狂わせていく…。
そして、妖狐の一族のトップとして圧倒的なオーラを放つ狐雪（尾野真千子）。均衡を重んじ、鬼龍院家の次期当主である玲夜とも対等に接する高貴な存在だ。「花嫁とは、それほどに尊いものか」という意味深な問いかけは、逃れられない運命に翻弄される玲夜や柚子、そして瑶太と花梨を、冷徹に、あるいは慈悲深く見つめているかのようにも取れる。
孤独を抱える玲夜と柚子の出会いは、あやかしの世界に波紋を広げる。このたび、変わりゆく運命と周囲の動揺を捉えた新場面写真も公開。
鬼龍院家の次期当主として秘書の荒鬼高道（兵頭功海）を付き従える玲夜と、妹の花梨からまるで家政婦のように扱われる柚子。出会う前の孤独な2人の姿が切り取られている。
さらに、玲夜の花嫁に見出された柚子への嫉妬に狂う花梨の姿に、あやかしの頂点である玲夜を相手に、敵意をむき出して対峙する瑶太の姿。そんな運命に翻弄される若きあやかしと花嫁たちの行く末をまるで見届けているかのような撫子の姿も。
運命に導かれるように出会い、惹かれ合っていく玲夜と柚子。しかし、2人を阻もうとする瑶太や花梨の思惑がその行く末に波乱を巻き起こしていく。揺るぎない愛を守るため2人が立ち向かう物語の行方とは？
さらに、3月16日に完成披露試写会の実施が決定。永瀬、吉川をはじめ、伊藤、片岡、池田監督の豪華キャスト・スタッフが勢ぞろいする。詳細は公式HPにて。
映画『鬼の花嫁』は、3月27日より公開。
【写真】玲夜（永瀬廉）の“花嫁”柚子（吉川愛）ら主要キャラクターのポスター
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった―。鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
このたび解禁されたのは、本作の主要キャラクター5人それぞれの想いが映し出されたキャラクターポスター。
玲夜（永瀬）は、柚子だけに向ける、慈しむような柔らかな表情が切り取られている。「やっと見つけた、俺の花嫁――」一族の行末を背負い、一人孤独を抱えてきた玲夜が、ようやく柚子という唯一無二の“花嫁”という存在を見出し、運命が動き出した瞬間を象徴するセリフが刻まれている。
柚子（吉川）のポスターにも、「やっと出会えた、私の愛しい人――」と、玲夜との出会いが運命であることを実感する柚子の声が添えられている。玲夜と出会い、その不器用ながらも優しく誠実な姿に惹かれていく柚子が、“鬼の花嫁”にふさわしい人間になろうと静かに覚悟を決めたような、真っすぐな眼差しが印象的だ。
一方、そんな2人の幸せを阻もうとするのが、狐のあやかし・妖狐の一族である狐月瑶太（伊藤健太郎）。「俺は、花梨の願いを叶えたい その為なら、鬼を敵に回してもかまわない」と、自身の花嫁の花梨への盲目的な深い愛情が露わになっている。あやかし界でも強大な力を持つ妖狐の一族であり、鬼の一族の強さも分かっているはずの瑶太の、それほどまでに“譲れない想い”も本作の見どころだ。
その瑶太の花嫁、柚子の妹・花梨（片岡凜）。人間にとって名誉とされるあやかしの花嫁に選ばれたことで、幼い頃から両親に過剰に可愛がられ、姉の柚子を見下してきた。「お姉ちゃんが鬼の花嫁なんて許さない」というセリフが象徴するように、自分の幸せな生活を姉に奪われたという激しい感情が、物語を予期せぬ方向へと狂わせていく…。
そして、妖狐の一族のトップとして圧倒的なオーラを放つ狐雪（尾野真千子）。均衡を重んじ、鬼龍院家の次期当主である玲夜とも対等に接する高貴な存在だ。「花嫁とは、それほどに尊いものか」という意味深な問いかけは、逃れられない運命に翻弄される玲夜や柚子、そして瑶太と花梨を、冷徹に、あるいは慈悲深く見つめているかのようにも取れる。
孤独を抱える玲夜と柚子の出会いは、あやかしの世界に波紋を広げる。このたび、変わりゆく運命と周囲の動揺を捉えた新場面写真も公開。
鬼龍院家の次期当主として秘書の荒鬼高道（兵頭功海）を付き従える玲夜と、妹の花梨からまるで家政婦のように扱われる柚子。出会う前の孤独な2人の姿が切り取られている。
さらに、玲夜の花嫁に見出された柚子への嫉妬に狂う花梨の姿に、あやかしの頂点である玲夜を相手に、敵意をむき出して対峙する瑶太の姿。そんな運命に翻弄される若きあやかしと花嫁たちの行く末をまるで見届けているかのような撫子の姿も。
運命に導かれるように出会い、惹かれ合っていく玲夜と柚子。しかし、2人を阻もうとする瑶太や花梨の思惑がその行く末に波乱を巻き起こしていく。揺るぎない愛を守るため2人が立ち向かう物語の行方とは？
さらに、3月16日に完成披露試写会の実施が決定。永瀬、吉川をはじめ、伊藤、片岡、池田監督の豪華キャスト・スタッフが勢ぞろいする。詳細は公式HPにて。
映画『鬼の花嫁』は、3月27日より公開。