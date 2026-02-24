「アンバーとっても素の表情」 米フィギュア女子、鍵山優真と自撮りで話題「あの色気はなに？」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。フィギュアスケートの団体、男子シングルでともに銀メダルを獲得した鍵山優真は日本時間23日、自身のインスタグラムに思い出の数々を投稿。その中の1枚にファンが歓喜していた。
ともに出場した佐藤駿、三浦佳生らとイタリアで撮影した写真の数々を共有。競技場の外で撮ったとみられる、米国女子のアンバー・グレンとの自撮り2ショットも公開した。ともにリラックスした様子で笑みを浮かべている。
SNS上の日本ファンは、グレンとの2ショットに様々な反応を示した。
「amberさんが可愛すぎる」
「アンバーグレンさんも大好きになった選手の1人です！galaすごく素敵でした！」
「アンバーとの2ショットは新鮮で胸熱です」
「あの色気はなんですか」
「素敵な笑顔」
「アンバーと映ってる いいね」
「アンバーのとっても素の表情、鍵山くんとならではだなーと思います」
他にもイリア・マリニンやチャ・ジュンファンら海外勢とも記念撮影。リンク以外でも充実したオリンピックとなったようだ。
（THE ANSWER編集部）