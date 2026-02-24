ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）に閉会式が行われ、熱戦に幕を下ろした。フィギュアスケートの団体、男子シングルでともに銀メダルを獲得した鍵山優真は日本時間23日、自身のインスタグラムに思い出の数々を投稿。その中の1枚にファンが歓喜していた。

ともに出場した佐藤駿、三浦佳生らとイタリアで撮影した写真の数々を共有。競技場の外で撮ったとみられる、米国女子のアンバー・グレンとの自撮り2ショットも公開した。ともにリラックスした様子で笑みを浮かべている。

SNS上の日本ファンは、グレンとの2ショットに様々な反応を示した。

「amberさんが可愛すぎる」

「アンバーグレンさんも大好きになった選手の1人です！galaすごく素敵でした！」

「アンバーとの2ショットは新鮮で胸熱です」

「あの色気はなんですか」

「素敵な笑顔」

「アンバーと映ってる いいね」

「アンバーのとっても素の表情、鍵山くんとならではだなーと思います」

他にもイリア・マリニンやチャ・ジュンファンら海外勢とも記念撮影。リンク以外でも充実したオリンピックとなったようだ。



（THE ANSWER編集部）