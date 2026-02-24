ハダースフィールド・タウンのFWキャメロン・アシアが注目

イングランド・プレミアリーグのノッティンガム・フォレストでプレーする元イングランド代表FWカラム・ハドソン＝オドイの甥が新たなスピードスター候補として注目されている。

英紙「デイリー・メール」によると、イングランド・リーグ1（3部相当）のハダースフィールド・タウンでプレーする19歳のFWキャメロン・アシアは、ハドソン＝オドイの甥にあたるという。そして、アシアにはスコットランド1部のグラスゴー・レンジャースやイングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のクラブが注目をしているとした。

その理由が、アシアの持つスピードにあるとして、記事では「マンチェスター・シティのスーパースターである、ジェレミー・ドクに匹敵する」とレポートしている。今季公式戦27試合で6ゴールのアシアは今季限りで契約満了のタイミングでもあり、スコティッシュプレミアシップのレンジャーズ、ハーツをはじめに、イングランド・ チャンピオンシップの複数クラブが注目を集めているようだ。

一度はダービー・カウンティの下部組織から昇格なしの判断を下されたが、諦めることなくハダースフィールド・タウンへの長期トライアルを経て正式に入団。今季の印象的なパフォーマンスで次のステップを掴み取ろうとしているという。

現在のサッカー界でもトップクラスのウイングプレーヤーであるベルギー代表FWと比較されるニュースター候補は、その血縁関係からも動向が今後も注目されることになりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）