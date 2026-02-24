昨年末を基準に、日本人112人が戸籍上の本籍地を独島（ドクト、日本名・竹島）として届け出ていることが分かった。読売新聞が23日、報じた。

これは日本政府発表基準の2005年末（26人）と比較して約4.3倍に増加した数値だ。日本国内の極右勢力を中心に展開された「本籍地の転籍運動」が影響を及ぼしたものと分析される。

同紙によると、島根県隠岐の島町の集計結果、竹島（日本が主張する独島の名称）を本籍として届け出た日本人は2021年末124人、2022年末121人、2023年末119人、2024年末122人だった。昨年末には112人とやや減少したが、ここ数年間は120人前後を維持してきた。

日本人が独島を本籍に置くことができるのは、日本政府が独島を自国領土だと主張しているうえ、日本の戸籍法上、自国民が国内のどこへでも本籍地を移転できるように規定しているためだ。

独島に本籍を移す場合、住所は「島根県隠岐郡隠岐の島町竹島官有無番地」と記載される。「官有無番地」とは、日本の国有地で別途の番地がないという意味だ。

2004年3月に独島へ本籍を移転していた拓殖大学の浜口和久特任教授は、数年前に本籍を東京へ再び移した。浜口氏は独島に転籍した当時、「竹島や領土問題を国民に知ってほしい」と明かしていた。東京への再転籍については、領土問題に関心がある日本人から問い合わせを受けて実際に転籍した人もいたとし、「役割は十分に果たした」と主張している。

また、前日に開かれた「竹島の日」記念式典では日本政府が閣僚級（副大臣級）ではなく政務官級の人物を派遣したことに対して「残念だ」と述べ、より強力な対外メッセージが必要だと強調した。