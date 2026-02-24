将棋の伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦・挑戦者決定リーグ紅組が2月23日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）が羽生善治九段（55）に126手で勝利。永瀬九段のリーグ成績は2勝0敗、羽生九段は1勝1敗となった。

【映像】永瀬九段がリーグ2連勝を飾った瞬間

前期挑戦者の永瀬九段が、終盤の逆転でリーグ連勝を飾った。ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之五段（29）は、「相掛かりらしく中盤付近から一手一手が難しい将棋で、駒がぶつかったあたり（55手目周辺）は僅かに先手がリードできそうな雰囲気がありましたが、64手目の後手の玉の早逃げが好手で均衡が取れていたかもしれません。終盤は桂で先手玉に迫る96手目が局面がポイントで、AIの読み筋では先手に勝ち筋があったようですが、変化も多く実戦的には非常に難解なところでした」とコメント。

「最後は長手数の詰みをしっかり読み切った永瀬九段が勝ちを手繰り寄せましたが、最終盤までどちらが勝つか分からない白熱の一局でした」と総括した。

永瀬九段は前期の王位戦挑戦者だったが、七番勝負は2勝4敗で藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）が6連覇を達成した。再び藤井王位への挑戦を目指す永瀬九段が一歩前進のリーグ2連勝。このまま独走を続けるのか、ストッパーが現れるのか、今後の戦いからも目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）