¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û½µÌÀ¤±23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¤·¡¢Á°½µËöÈæ821.91¥É¥ë°Â¤Î4Ëü8804.06¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÀè¹Ô¤¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Åê»ñ²È¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¡¢Çä¤êÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£Á°½µËö½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ¡¢900¥É¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Æ³Æþ¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë°ìÎ§10¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò24ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀÇÎ¨¤ò15¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÆ´ØÀÇºö¤ò½ä¤ëº®Íð¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤¬Åê»ñ²È¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£