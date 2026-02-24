◇オープン戦 ホワイトソックス─ロッキーズ（2026年2月23日 アリゾナ州スコッツデール）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、敵地でのロッキーズ戦に「3番・DH」で先発出場。4打数2安打とマルチ安打をマークした。

今オープン戦3試合目の出場となった村上は、初回の第1打席、3回の第2打席こそ空振り三振に倒れたが、6回の第3打席で2球で追い込まれながらも3球目、低めの球を捉え、右前打をマークした。

8回の第4打席は外角直球を振り抜き、左翼へ二塁打を放った。オープン戦10打席目で初めて左腕と対戦し、長打をマークした。その後、代走を送られ途中交代した。

村上は前日22日（同23日）もブルワーズとのオープン戦に「3番・一塁」で先発出場し、2打数無安打だった。20日（同21日）の米国初実戦となったカブスとのオープン戦は2安打2打点と上々のデビューを飾っており、これで実戦3試合目で早くも2度目のマルチ安打となった。ただ、三振は10打席で早くも4つとなった。

3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンとして出場するため、27日（同28日）にチームを離れる予定となっている。