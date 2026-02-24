¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë!? ¡ÖÄÌ±¡¤·¤Æ¤â¹øÄË¤¬¤Ê¤ª¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡Ú¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¥¹¥¹¥á¡Û
¹ø¤ä¼ó¤ÎÄË¤ß¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÀ°¤¨Êý¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À°ÂÎ¤äïªµä¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¡£¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£
¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ò»È¤ï¤º¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¹ø¤ä¼ó¤ÎÄË¤ß¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¿·´©¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§Ìð¾å Íµ¡ÊÌð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¿¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¿ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¡Ë
¡Ö¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×A¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¹ø¤Î½Å¤µ¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢ËèÆü¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¹øÄË¤¬Ä¹°ú¤¯¿Í¤Û¤É¡ÈÄË¤¤¾ì½ê¤À¤±¡É¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À°ÂÎ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢
¡¡¡¦»ÑÀª¤Î¤¯¤º¤ì
¡¡¡¦ÆâÂ¡¤ÎÈè¤ì
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¹ø¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤òÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢½ñÀÒÀ©ºî¤ÎÂÎ¸³¥â¥Ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿A¤µ¤ó¡Ê30Âå¸åÈ¾¡¦ÃËÀ¡Ë¤ÎÊÑ²½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ø¤¬°¤¤¡×¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤ÏÊÌ¤Ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡¡»Å»öÃæ¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡¡¡¦ËýÀÅª¤Ê¹øÄË
¡¡¡¦ºÁ¹ü¿À·ÐÄË
¡¡¡¦¼ó¤Î¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´
¡¡¤òÊú¤¨¡¢ÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Ãí¼Í¤Ç¤·¤Î¤°À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÔÀÝÀ¸¤Ê¿©½¬´·¤â½Å¤Ê¤ê¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÌó100cm¡£
¡Ö¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈA¤µ¤ó¡£
¡¡»ÑÀª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢
¡¡¡¦ÇÇØ
¡¡¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Í¥Ã¥¯
¡¡¡¦¹üÈ×¸å·¹
¡¡¤³¤ì¤ÏÄË¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤ËÂ¿¤¤¶¦ÄÌÅÀ¡£¹ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¿È¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ÑÀª¤Î¤¯¤º¤ì¡ÜÆâÂ¡ÈèÏ«¤¬¡¢¹ø¤òÄÉ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤
¡¡Ä¹»þ´ÖºÂ¤êÂ³¤±¤ëÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¹üÈ×¤Ï¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÇØ¹ü¤Î¼«Á³¤Ê¥«¡¼¥Ö¤¬¼º¤ï¤ì¡¢¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¤¤¤Ã¤¤ËÁý²Ã¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¡¢
¡¡¡¦¿©¤Ù¤¹¤®
¡¡¡¦ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Î¿©»ö
¡¡¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ÆâÂ¡¤ÏµÙ¤á¤º¡¢¤ªÊ¢¤¬Á°¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»ÑÀª¤Ï¤µ¤é¤ËÊø¤ì¡¢¹ø¤ä¿À·Ð¤ËÉéÃ´¤¬½¸Ãæ¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î¹øÄË¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ç¤·¤¿¡£
A¤µ¤ó¤¬3¥õ·îÂ³¤±¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤Î½¬´·
¡¡¤ª¤â¤ËA¤µ¤ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡ ¿²¤ëÁ°20Ê¬¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ
¡¡¢ª ¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¡¢·ìÎ®¤òÂ¥¤·¡¢¤æ¤¬¤ß¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
¡¡¢ ÆâÂ¡¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¿©½¬´·¡ÖÀ°¿©Ë¡¡×
¡¡¢ª Í¼¿©¤Ï½¢¿²3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç
¡¡¢ª Ä«¤Ï¸Ç·ÁÊª¤ò¹µ¤¨¡¢¤ª¤«¤æ¤ä¥¹¡¼¥×Ãæ¿´¤Ë
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢
¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµÙ¤Þ¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÎ¤ÎÆâ¤È³°¤¬À°¤¦¤È¡¢ÊÑ²½¤ÏÆ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤Þ¤ºÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ²¤ê¤Î¼Á¡×¡£
¡¡Ì²¤ê¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢Âå¼Õ¡¦ÇÓÝõÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÂÎ¤Î¤á¤°¤ê¤¬À°¤¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢»ÑÀª¤â¼«Á³¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡½¡½
¡¡¡¦¹ø¤ä¼ó¤ÎÄË¤ß¤¬½ù¡¹¤Ë·Ú¸º
¡¡¡¦ÂÎ½Å ¡Ý4.1kg
¡¡¡¦¥¦¥¨¥¹¥È ¡Ý16.5cm
¡¡ÄË¤ß¤È¥á¥¿¥Ü¡¢Æ±»þ¤Ë¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹øÄË¤¬Â³¤¯¿Í¤³¤½¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»ëÅÀ
¡¡¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬Ä¹°ú¤¯¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¹ø¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÑÀª¡¦ÆâÂ¡¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤ò´Þ¤á¤ÆÂÎÁ´ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¡¢²óÉü¤Î¶áÆ»¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡ÌµÍý¤ËÃÃ¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡À°¤¨¤Æ¡¢µÙ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢¹øÄË²þÁ±¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ°¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¤½¤¦´¶¤¸¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¤ËÌòÎ©¤Ä¼ê·Ú¤Ê¡Ö¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ý¹üÈ×¤Þ¤ï¤ê¤ò¤æ¤ë¤á¤ë¥ï¡¼¥¯
¡Ú¼ê½ç1¡Û
¢¡Ä¹¤á¤Î¥¿¥ª¥ë¤òÍÑ°Õ¡£¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤òº¸ÂÎ¢¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ÆµÓ¤ò¾å¤²¤ë¡£ÂÎ¢¤ÏÅ·°æ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¡£¤Ò¤¶Î¢¤ò·Ú¤¯¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µÓ¤Î¸å¤íÂ¦¤Î»É·ã¤òÌ£¤ï¤¦
¡Ú¼ê½ç2¡Û
¢¡¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¡¢ÂÀè¤ò¤°¡¼¤Ã¤È´é¤Ë°ú¤´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¤Ò¤¶¤ò¾²¤Ë¶á¤Å¤±¤ë
¡Ú¼ê½ç3¡Û
¢¡º¸Â¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò±¦¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ë¤ª¤í¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êº¸¤Ò¤¶¤ò³«¤¯¡£º¸¤Î¸Ô´ØÀá¡¦¤â¤â¡¦¤Ò¤¶¤Î¿¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¡Ê¤³¤Î¤È¤¤ª¿¬¤Î±ü¤Î¶ÚÆù¡ÖÍü¾õ¶Ú¡×¤¬¤Û¤°¤ì¡¢ºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤â¥é¥¯¤Ë¡Ë
¡Ú¼ê½ç4¡Û
¢¡È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡£¹Å¤¤Â¦¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦
¡¡»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤ï¤«¤ë¡Ö20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ø¤¹¤Ã¤¤ê¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÀ°ÂÎ¥×¥í¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥á¥½¥Ã¥É¤òÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£Ï·ÇÑÊª¤ÎÇÓ½Ð¡¢¥³¥ê¤äÄË¤ß¤Î´ËÏÂ¡¢ÉÔÄê½¥ÁÊ¤ä¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÀ°ÂÎ¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ú54Ê¬¤ÎÆ°²èÉÕ¤¡Ë¡£
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½¼èÄùÌò
1984Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¹â¹»Â´¶È¸åÃ±¿ÈÅÏÊÆ¡¢·Ý½ÑÂç³Ø¥×¥é¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤Ç°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡£À®¸ù¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Å°Ìë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢¿²¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¯¤º¤·Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Éã¡¦Ìð¾åÍµ¤¬¹Í°Æ¤·Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥»¥ó¥È¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥ºÂç³Ø±¡¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¡×¤ò¤è¤êÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£¸½ºß¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ°å³Ø¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¤¹¤´¤¤¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø¤¹¤°¤Ç¤¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼«ÎÏÀ°ÂÎ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.jirikiseitai.jp/
´Æ½¤¼Ô¡§Ìð¾å Íµ¡Ê¤ä¤¬¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
Ìð¾åÍ½ËÉ°å³Ø¸¦µæ½êÀßÎ©¼Ô¡¢¼«ÎÏÀ°ÂÎ¹Í°Æ¼Ô¡¢ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È
1953Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢Í½ËÉ°å³Ø¤Î½ÅÍ×À¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ÅìÍÎ°å³Ø¤ò³Ø¤Ö¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¡£ïªµä»Õ¡¦À°ÂÎ¼£ÎÅ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¸ú²Ì¤Î¹â¤¤»Ü½Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸¦µæ¡¦²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡Ö¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡×¤ò´°À®¡£Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Ç¶µ¼¼¤ò³«¹Ö¡¢½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤«¤éÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬Â³¡¹¤ÈË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºßÌó400Ì¾¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î¤â¤È¡¢Ìó1Ëü5000Ì¾¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î¿¿¿ñ¡Ù¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ø100ºÐ¤Ç¤âÄË¤¯¤Ê¤¤ ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë¼«ÎÏÀ°ÂÎ¡Ù¡Ê¤È¤â¤Ë¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤Î½ñÀÒ¤ÏÎß·×32ºý¡¢ÁíÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï77ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£±ó³ÖÃÏ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤ÈÄÌ¿®¶µ°é¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¡£
¢¨¼«ÎÏÀ°ÂÎ¤ÏÌð¾åÍµ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£