『13歳からのメンタルヘルスの教科書』（カーラ・ビーン 著、精神科医さわ 監訳、御立英史 訳）

ストレスには、いいこともある？

一時的な多少のストレスは、目標達成の助けになることもある

たとえばスポーツで

あるいはパフォーマンスで

言いにくいことを人に伝えるときとか

ストレスを感じる状況がなくなったら、身体はたいてい元の状態に落ちつく

でも、ストレスが続きすぎると困ったことになる

身体や脳が落ちつかず、さまざまな問題が起こる

ストレスが大きすぎると心も身体も変になっちゃう

そうならないために、脳の「扁桃体」を落ちつかせる方法を知っておこう!

（本記事は『13歳からのメンタルヘルスの教科書』の抜粋記事です）