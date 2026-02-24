ドジャースのコナー・マクギネス投手コーチ補佐が23日（日本時間24日）、日本メディアの取材に応じ、先発に再挑戦する佐々木について「今は素晴らしい状態に見える。米国の野球への適応という意味でも成長が見える」と目を細めた。

既に2度の「ライブBP」（実戦形式の打撃練習）に登板し、最速99マイル（約159・3キロ）を計測。直球、スプリットに次ぐ「第3の球種」として“ジャイロカッター”に取り組み投球の幅を広げている。

この日はブルペンで28球。同投手コーチ補佐によれば「96〜97マイル（約154・5〜156キロ）」を計測し、「きょう捕手を務めたマイナー選手は“冗談みたいな球だ！”と言っていた。テンポ、タイミングが始めの頃よりずっと良くなっている。基盤ができたのでこれからさらに積み上げていくだろう」と評価した。

佐々木は25日（同26日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で、オープン戦初先発予定。2年目の進化に注目が集まる。

また、3月のWBCで打者に専念する大谷について問われると「私の理解では登板しないと思うが、彼は究極の競争者。ウォームアップのために（ブルペンに）走って行くようなことがあっても驚かない」と語った。