「国王オットー1世」自ら派遣した「交渉役」がまさかの裏切り…絶体絶命の危機から迎えた最終決戦の顛末

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第28回

『「王の実弟」ハインリッヒが反乱首謀者に …自らを人質にした諸侯と手を組み、兄「オットー1世」に仕掛けた「王位簒奪戦争」』より続く。

父ハインリヒの「巧みなネットワーク」

「ビルテンの戦い」の後も抵抗を止めなかったギーゼルベルトは、西フランク王ルイ4世と手を結んだ。オットーは対抗策として西フランク貴族の大立者ユーグ大公と同盟した。オットーの妹ハトヴィヒは大公に嫁し、やがてカペー朝の開祖となるユーグ・カペーを産んでいる。オットーと大公は義兄弟の関係であったのだ。

これはオットーの父ハインリヒの巧みなネットワーク造りの賜物であった。ユーグ大公はギーゼルベルトの要塞シュヴェルモンを包囲した。ギーゼルベルトは這う這うの体で要塞を脱出することになった。

一方、オットーはエーベルハルトが立て籠もるブライザッハを包囲した。膠着状態が続いた。そこでオットーは戴冠式の時に自分に塗油したヒルデベルトの死後、その後任に納まったマインツ大司教フリードリヒを交渉役に派遣した。

最終戦、勝利の女神が微笑んだのは

交渉役が全権を委任されたのかどうかはわからない。ともかくオットーはマインツ大司教フリードリヒがまとめた和解案を突っ返した。メンツをつぶされた大司教は反オットー陣営に走った。勢いづいた反オットー派はラインを越えて各地を荒らしまわった。オットーは自分にあくまでも忠実なシュヴァーベン大公ヘルマンとその弟ウード、そして2人の従弟である赤毛のコンラートを派遣し、反乱軍を散々に打ち破った。

939年10月、最終決戦の舞台にライン河畔のアンダーナッハが選ばれた。ここは876年に東フランク王ルートヴィヒ若王が西フランク王シャルル禿頭王を打ち破った古戦場である。若王の妃はオットーの大叔母リウトガルトである。

これも何かの因縁なのか、オットーは大勝した。エーベルハルトは戦死し、ギーゼルベルトはボートに乗り逃亡を図るが、ボートが転覆し、哀れ溺死した。940年、ハインリヒは兄オットーに降伏し、許された。

こちらの記事もおすすめ＜『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語』＞へ続く。

＜もっと読む＞『ハプスブルク家の華麗なる受難』が描く「ヨーロッパの中心で輝き続けた一族」の物語