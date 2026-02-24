芸能人・インフルエンサー集まる「ゴルフイベント」の《可能性と課題》…実際に行ってみて分かった

アメリカのシミュレーションゴルフ動画を見ても、その場の臨場感はさほど伝わりません。日本でイベントを生で見ることは出来ないか？

そう探していたら、ゴルフインフルエンサーの堀真珠さんが「ゴルフ万博2026」なるイベントに選手として出場するという。しかも妹のさんごさんを連れて。これは見に行くしかあるまいというわけで、羽田に急行しました。

【前編記事】『ゴルフの世界も“時短ブーム”到来か…「シミュレーション型」ゴルフツアーが盛り上がりを見せる理由』よりつづく。

「テンポの速さ」に戸惑い…

「ゴルフ万博2026」の会場はZepp Haneda（TOKYO）という、ライブなどをやる会場でびっくり。だからノリはラップみたいな感じですかね。そんな冗談を言ってたら、オープニングアクトはマジでラップ歌手の登場でした。

ラッパー系レゲエミュージシャンが登場し「ゴルフはやりませんけど盛り上がって行こう」とすまなそうに煽っていたのが印象的でした。けど盛り上げ方はうまく、始まる前からノリノリです。

試合はいきなり真珠さん、妹のさんごさん、竹田のすけプロ3人の「美男・美女チーム」対エンター豊田率いる「ショータイムチーム」の対決となりました。エンターさんは以前も紹介したドラコンチャンプ、なかなかの強敵です。さあどんな風に対決したのでしょうか。

＊

（以下、堀真珠さん）とにかく初めてのイベントなので、手さぐりの試合となりました。3人が交互に打ってスコアを競う3ホールマッチですが、その順番がなんとクジで決めて、私がトップバッターに。

ラウンドするコースは太平洋クラブ御殿場コースでしたが、行ったことがないし、その日の練習も出来ないし、ぶっつけ本番で臨みました。朝イチのショットは当たりが良かったのですが、結果的にはボールをやや左方向に打ってしまいラフへ。

シミュレーションゴルフで、特に初ラウンドのコースは方向が取りづらいですね。事前のミーティングがOKだったので、竹田プロともう少し戦略を練れば良かったかなと。どれぐらい時間的余裕があるかも分からずに、とりあえず打たなきゃで試合を進めてしまいました。心の余裕が欲しかったです。

その後、竹田プロが見事リカバリーしてくれてボギーで終え、ショータイムチームもまさかのボギーで、1ホール目は引き分けになりました。そこで滅茶苦茶盛り上がり、これはイケるんじゃないかと。それから、あれよあれよいう間にゲームが進んで、テンポが速いのに驚きました。非常に面白いなと、そして非常に悔しいなと。

演出にもう一工夫が必要か

キムラの目

真珠さんの悔しい発言が出て、うすうすお分かりだと思いますが、通常3回に1回ぐらいミスをしてくれるエンター豊田さんが、今回ノーミスでした。そうなるとシミュレーションとはいえ300ヤード以上飛ばされては、ちょっと対抗できないですね。

3ホールマッチとなると2ホール目を落としただけで、もうリーチがかかり、予選敗退となりました。試合を見ている側としては、プロのショットを間近で見れる臨場感があり、しかも従来のゴルフのようにシーンとして「お静かに」のプラカードを掲げて打つことはないです。

音楽とMC、ギャラリーの応援の中、そういう音が混じりあって、逆に何も聞こえなくなるという感じですか。カフェの雑音で黙々とパソコンを打てる世代は、むしろ向いているのかも知れません。

ただ今回は初めての開催なので、演出にもうひと工夫が欲しいです。我々はスクリーンのゴルフを見せられるわけで、ボールが小さくてよく見えないのです。

トラックマンでやっているなら、弾道を放物線で描くとかね、ボールが飛んでる間も楽しめるような工夫が欲しいです。「ボールはどこだ？」「うん？ ナイスショットか〜」みたいな段取りを変えて、ビジュアルで分かりやすく説明すれば、結構楽しめるイベントになると思います。

あと出演者も元メジャーリーガーの松井稼頭央さんを始め、アスリート系のゲストからココリコ遠藤さんらのエンタメ系ゴルフ芸人も参加して賑やかでした。今男子プロゴルフが低迷しているから、こういうゴルフ系芸人、アスリート、そして真珠さんのようなゴルフインフルエンサーが参加して、賑やかにやるのが面白いかも。

結果賞金30万円は初戦で勝ったショータイムチームがゲット。エンター豊田さんが最後までミスすることなく、プレーをして逃げ切り。エンターさん、もう少しボケて下さいよ。

というわけでゴルフも何かしら進化を遂げないと生き残れません。その試行錯誤が今始まったと解釈して、今後を温かく見守りたいです。

