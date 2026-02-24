もしも「ありのままの自分」が地獄だったら…「武器」にも「個性」にもならない「弱さ」にはどうやって向き合えばいいのか

それは、私の人生をもう一度、歩き出すための旅だった。雛倉さりえさんの約3年ぶりの新刊小説『レテの汀（みぎわ）』が2月19日に発売されました。発売を記念して、渡辺祐真さんによる書評「自分を支えにできない罪人はいかに救われるのか」を特別にお届けします。

「弱さ」を見つめる作品

エッセイや短歌がブームだと言われて久しい。

その根底にあるのは、自分自身を足場にすることだ。自分の持つ苦しみ、家族の抱える不和、社会への不満、他者からの抑圧など、自分が体験した素直な思いや出来事を綴る。

もちろん、それ自体は今に始まったことではない。『枕草子』は清少納言を通した宮中の人間関係や怒りを描いたし、『サラダ記念日』には赤裸々すぎるほどに俵万智の恋愛体験が反映されている。

つまり、エッセイや短歌（和歌）、もっと言えば文芸において、作者の実体験や主観は多かれ少なかれ作品と切り離せない。

そうした共通項を踏まえて、最近の傾向を述べるのであれば、「自分の弱さ」にフォーカスが当てられていることだ。

絶対に終電を逃さない女『虚弱に生きる』は、タイトルの通り自身の身体的・精神的な虚弱を率直に綴っていたし、『老人ホームで死ぬほどモテたい』の上坂あゆ美は、家族の悩みや社会に対する違和感を力強く発信している。

多様性の重視、新自由主義による格差の拡大などを背景に、個々人の唯一無二性に光が当たっているのだろう。

そのこと自体には全く文句はない。素晴らしいことだとも思う。

しかし、自分自身の弱さを拠り所にできない人はどうすればいいのだろうかとよく思っている。

人は誰しも弱さを抱えている。その弱さに向き合うためには、大きく二つの方向性がある。まず弱さを乗り越えるような「弱さの否定」、もう一方はありのままそれを受け入れる「弱さの肯定」だ。前者は自己啓発や成長が担っており、後者がエッセイ・短歌ブームに該当する。

だが、弱さの中には、克服するものでも、ありのまま受け入れるものでもない、「原罪」のような弱さがある。

雛倉さりえ『レテの汀』の主人公である須藤柑（すとう・かん）が抱えるのは、正にそんな弱さである。

「原罪」としての弱さ

柑は、古本屋でアルバイトをする33歳の男性。彼の母親・砂川亜妃は世界的画家、父も優れた美術評論家だったが、母は夭折し、2年前に父も亡くなったため、現在は両親が遺した家で静かに暮らしている。

母のアトリエも兼ねた自宅には、しばしば母についての取材や撮影のために関係者らが訪れるのだが、柑は彼らにうまく対応できていない。それどころか、彼は母親についてうまく語れない。

それはなぜか。

幼い頃、柑は母親と妹を殺していたからだ。

まだ柑が3歳の頃だった。

誕生日に買ってもらったおもちゃの電動車に乗っていた柑は、意図せず急坂にさしかかってしまった。そのままタイヤは勢いを増し、坂下にいた母親に直撃。母はアスファルトに頭と腹を強打し絶命した。しかも母は妹を妊娠していたため、妹も亡くなってしまったのである。

父親らによってその事実は隠され、公には母は病死したことになっている。柑も10歳まで知らなかったが、ある偶然からその事実を知ってしまった。

もちろん柑に悪気があったわけではない。それどころか、幼すぎて覚えてもいない。

だが、その事実は彼に刻まれてしまった。

柑は自我が生じる前から罪を背負うことになったのだ。

しかもその罪は、克服するわけにもいかないし、自分の弱さとして肯定的に向き合うことも許されない。

だから柑は今なお苦しみ続けているのである。

物語は、柑が沖縄県の与那国島にある母親の美術館に赴くところから始まる。

与那国島は母親の故郷である。柑は母が自分を産んだ33歳になるとき、母の故郷、そして母の作品を見ようと決めていたのである。

そこに一人の同行者が現れる。姉の息子（柑の甥）である伊吹だ。伊吹は小学校高学年ながら、妙に大人びたところがあり、学校には馴染めておらず、不登校になってしまっている。柑が与那国島に行くと聞いた伊吹は、自分も祖母のことを知りたいと同行を申し出たのだ。

年長者ながら社会や外出に不慣れな柑と、小学生ながらテキパキと事を進め、他者への配慮に満ちた伊吹。二人の与那国島への旅が、本作のメインストーリーとなる。

そこに、柑の過去、伊吹が描く絵、母の遺した作品の数々、与那国島の海と空、与那国島に暮らす人々や砂川亜妃のファン、ぬいぐるみとの対話、ギリシャ神話やキリスト教をモチーフにした死への洞察などが折り重なることで、不合理で消すことのできない原罪と向き合うにはどうすべきか、克服すべきではない弱さを持つ人はどのように弱さに向き合うべきかが、少しずつ浮き彫りにされていく。

自分の森を育てる

ここで話を作者に移そう。

本作の作者である雛倉さりえは、詩的な文体で、人の抱える傷や弱さとの向き合い方を描き続けてきた。

16歳の時に執筆した短編「ジェリー・フィッシュ」は、高校1年生の女子学生たちを主人公に、心の傷を官能的に綴った作品で、第11回「女による女のためのR-18文学賞」の最終候補に選ばれ、映画化もされた。

2022年に刊行された4作目となる『森をひらいて』は、戦争から疎開した少女たちが、外部から隔絶された学校で、「森をつくる」という遊びに興じる。

少女たちは、それぞれ自分の森をつくり、友人たちを森に呼ぶこともできるのだが、それはこれまで述べてきた自己の弱さに向き合うこと、もう少し一般化すれば、自分自身の内側に籠ることの比喩として読みうる。

例えば、次のような言葉が印象的だ。

爪をととのえるときと、自分の森を育てるときって、すこし似てるかも。

前に、麦緒がそう言っていた。ベースを削って、好きな色を塗り、ホログラムやストーンを配置して指先にちいさな十の庭をうみだすように、樹々や植物を植え、交配させ、水場をつくり、いきものたちの営みをととのえる。

あるいは絵画を描くように。物語を紡ぐように。

それぞれの森は独立していながら、同時にゆるやかに開かれている。

したがって、一方では外界や他者を隔絶して自分の内側に籠ることも可能にしつつ、もう一方では誰かと繫がる回路になることもできる。

樹々や森の生き物たちは、それぞれが完全に独立しているのではなく、樹々同士は根っこを通して繫がっており、空気や水、酸素を介して森同士も連携している。

ただし、それぞれの森に籠ることも、また可能にしているのだ。

多面的な自己に向き合う物語

話を『レテの汀』に戻せば、柑は自分の「森」を逃げ場にできない。自分自身こそが最大の罪だからだ。

ギリシャ神話に描かれる「レテの川」の水を飲むと記憶がきれいに失われるという。したがって転生に際してはその水を飲むことで、前世の記憶も罪も忘れる。しかし柑は、その水を口にできない。物心がつく前、ほとんど前世に近い頃に犯した罪の記憶を消せず、苦しみ続けている。

そんな罪に対して、物語はどのような答えを出すのか。

ネタバレにならないよう、一つだけ述べておこう。

一般的に、自身の弱さについて論じた際、その人が持つ他の要素は後景に退きがちだ。しかし、人間は多面的な存在であるため、一つの弱さを抱える人間は、他の強さ（マジョリティとしての特権）を併せ持つ。

したがって、弱さを綴るには、そのような自己批判も重なる複眼が望ましいと考えている。

『レテの汀』では、柑の持つ弱さだけではなく、特権もきちんと突きつける。

だが、それは鋭利な非難ではない。

美しい文章、それを通して描かれる絵画や与那国島の自然に包まれた、優しい繫がりである。人間同士の関係がゆるやかに景物に溶け込んでゆく、そんな描写を最後に引用して本稿を閉じよう。

ふたりのあいだに沈黙が落ちた。密度の高い、鋼鉄のような沈黙だった。

雲がながれたのか、あかるさを増した月光が廃墟に一気に射しこんだ。長椅子や床板の亀裂を埋める蘚苔類が、微小な森めいて耀く。気泡を含んだ古いステンドグラスの、表面に寄った細波に沿って光がゆがんでいる。

＊

「それは、私の人生をもう一度、歩き出すための旅だった。雛倉さりえ『レテの汀』特別試し読み」では、本書冒頭をお読みいただけます。

