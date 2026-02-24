「友達とは仕事をするな」は大間違い！　ミリオンプロデューサーが親友と「デカい仕事」を何回も成功させられたワケ

頑張らなくていいことに「命=時間」を費やしている君へ。

「誰かに勝つため」「期待に応えるため」に、ただひたすら頑張らないといけない。そう思い込まされて、生きること自体が苦しくなっていないだろうか？仕事や人生で「あなたの理想」を手にするためには、世間の「あたり前」や「社会ルール」を盲信してはいけない。従うべきは、自身の内側から発せられる「本当の心の声」。

最低評価のダメ社員からミリオン連発プロデューサーにまで上り詰めた著者が、超高ストレス社会となった日本で自身を守り抜き自分らしく生きていくための"技術"を著した『人生やらなくていいリスト』より、一部抜粋・再編集してお届けする。

「友達と」だからできる仕事

ぼくはこれまで、プライベートと仕事の垣根を超えた信頼関係を築いた親友と、いくつものプロジェクトを一緒にしてきた。

「友達」とは仕事をしない方がいいと、昔よく言われた。

おそらくそれは、「仲良しこよし」で仕事が進んで、仕事の精度が低くなったり、〆切が守られなかったりするなどのイメージがあるからだろう。

しかし本当は、そうではない。

親友だからこそ、中途半端なことはできないという緊張感が強くなる。

ごまかしが効かないほど相手を知り尽くし、心から信頼し合っているからこそ、質も高く、規模も大きな仕事をすることが可能となる。

親友と挑んだ超大型CMプロジェクト

プロデューサー中期に担当した、男性ボーカルデュオの、ある飲料水のCMタイアップで、ぼくは大手広告代理店コピーライターのSという男と出会う。お互いピンと来たようで、その仕事が終わった後、交流を重ねていく。

どんどん仲良くなって、ついにはお互いを親友と呼び合うようになり、数々のプロジェクトをともにするようになった。その中で忘れられない仕事がある。それは、ぼくがニュージーランドに移住する前の年のこと。

出会った頃はお互い30歳前後、ぼくは、初めてアーティストをブレイクさせられた頃で、ヒットプロデューサー駆け出し。彼はコピーライターとして一流クリエイターの仲間入りをしつつある時期だった。

その後、数年間にわたって、お互いを引き上げ合うような、複数のプロジェクトを一緒に手がけてきた。

30代後半、ぼくは連続ヒットを記録してより多くの決定権を手にしていた。彼は、海外の広告賞をいくつも獲り、数々の大型プロジェクトを成功させるなどし、いよいよ広告キャンペーン全体を統括するように。

そんな彼にとって過去最大のプロジェクト、ある大手企業の、超大型CMタイアップを、ぼくとやりたいと誘ってくれたのだ。

ぼくは当然、担当していた業界トップの女性アーティストの、いちばんの勝負曲をCMソングにすると約束。彼のそのCMプロジェクトは、その年ナンバーワン規模。

もし決まれば、親友同士の「ベスト」を出し合う、最高のコラボレーションが実現することになる。

だが実際は、ふたりだけで進められるような、簡単な話ではない。

プロジェクトに立ちはだかる数々の壁

お互い、社内外に数百人の人たちが関わる大きなチームの中枢にいた。ぼくらとは直接関係のないところで、多数の人が、複雑なしがらみを抱えている。大きな決定に関しては、慎重を期して、何重もの行程を経ないといけない。

そういった事情があり、ぼくが途中で、「YESと言ったが、ひっくり返さざるを得ないかもしれない……」と頭を下げたり、彼から「約束と違い、曲を採用できなくなるかもしれない」と泣きが入ったこともあった。

「これは、もう無理だな……」という状況に何度も陥った。プロジェクトが巨大すぎて、これでもかというくらいに、たくさんの壁がぼくらの前に立ちはだかった。

それでも、お互いが全力を尽くし切れば、絶対に結果を出せると信じる気持ちと、大切な親友と最高の仕事がしたいという想いが、ぼくらの背中を押した。

しかもこれが、ニュージーランド移住前、ぼくの最後の大仕事になることがわかっていたので、お互いどんなことがあっても決してあきらめなかった。

そして約1年間にわたる、気が遠くなるほどの紆余曲折を経て、ついに、やり遂げることができたのだ。

最高の仕事を一緒にできる「真の友」

これまで以上に、お互いのアウトプットやクリエイティブワークに対してのダメ出しは厳しかった。激しい議論になることもあった。

でも親友だけに、相手の本気を理解した上で、作品をさらに良くするために意見をぶつけ合っていることはわかっていたから、決して遺恨を残すことはなかった。

それまでも、彼とは何度かの仕事を通しての「磨き合い」を経て、業界内でも人生でも、お互いを高め合い、ステップアップしてきたことも大きかった。

「社会に出ると利害関係が生まれて本当の友達はできない」と、よくいわれる。

しかしぼくは、社会に出てからのほうが、Sを含む数人の、単なる友達を超えた「真の友」を得ることができたのである。

むしろ最高の人間関係を作ることができるのは、社会人になってから。

この大切なことを、ひとりでも多くの人に伝えたくて、この話を書いた。

