橋本環奈『ヤンドク！』は大失敗の兆しも…テレビが「医療ドラマ」を量産する理由

橋本環奈が主演を務める“花の月9”ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の視聴率が急降下している。

同作は、実在する女性医師の半生を基にしたオリジナル脚本のドラマ。親友の事故死をきっかけに、猛勉強を経て脳神経外科医となった、橋本環奈演じる“元ヤンキー”の女医・田上湖音波（たがみ・ことは）がポジティブマインドで医療現場を改革していく痛快医療エンターテインメントだ。

橋本環奈以外のキャストも向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎、大谷亮平、大塚寧々といった人気と実力を兼ね備えた俳優が出演するほか、主題歌にはAdoの『エンゼルシーク』を起用。“月9”らしい華やかさとキャッチーさがあり、初回は世帯視聴率8.1％（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）と高水準の数字をマーク。しかし、2話で早々に6.1％へ下落し、その後も浮上の兆しは見えないまま、6話時点で5.8％にまで下がっている。

前編記事「『コード・ブルー』は許されたのに……視聴率急降下『ヤンドク！』橋本環奈はなぜ許されないのか？」では、業界関係者が同じ月9枠で社会現象を巻き起こした山下智久主演の『コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−』シリーズと『ヤンドク！』を比較し、同作が不振に陥った理由を分析した。

本記事では、『ヤンドク！』の不振を語るうえで避けられない橋本環奈の「存在感」についてと、医療ドラマが量産されるテレビドラマ事情に迫ります。

タレント性を持ちすぎた橋本環奈

「同作の不振は、橋本環奈さんの存在感が原因ではないでしょうか」

そう語るのは、制作会社で配信ドラマのディレクターを担当するB氏。彼女の持つ稀有なタレント性が皮肉にもドラマの足かせになっているという。

「橋本環奈さんは女優ではなくタレントとしてのイメージが強すぎる。バラエティ番組やCMで見せる豪快に笑う気取らない姿は、国民的な好感度をもたらした一方で、女優としての深みを感じない。

今回の『ヤンドク！』でも、ヤンキーっぽいふるまいをする日常の演技は見ていられますが、いざオペシーンになったとき、とても天才脳外科医には見えない。どうしても“医者のコスプレをした橋本環奈”になってしまうんですよ。

これは彼女の演技力の問題というよりも、彼女のタレントとしてのイメージが強すぎるがゆえのジレンマだと思います」

橋本環奈とは対照的に、バラエティ番組やCMのイメージを打ち破った女優もいるとB氏は続ける。

「CMやバラエティで活躍する川口春奈さんも以前は爽やかでキレイなタレントのイメージが強かった。しかし『silent』（2022年、フジテレビ系）で聴覚障害を持つ青年を想うヒロインを演じた際に繊細な感情の変化を見事に演じ切り、本格派女優としてのイメージを定着させた。橋本環奈さんもコメディ要素のあるキャラクターから一度脱却してみるのも、彼女の女優人生が長引く秘訣ではないかと思います」

朝ドラ『おむすび』の呪縛

さらにB氏は、2024年に放送された朝ドラ『おむすび』（NHK）の大不振が、決定的な逆風になったと続ける。

「『おむすび』は朝ドラ歴代最低視聴率をマーク。その脚本家だった根本ノンジさんと橋本環奈さんが月9で再タッグを組む。この情報を聞いたときから悪い予感はしていました。

確かに根本ノンジさんはコミカルなタッチで感動的なドラマを描く優秀な作家の一人ですが、前述したようにタレント性の強すぎる橋本環奈さんではコミカルさが勝ってしまい、食い合わせが悪い。ドラマ好きの中には、そのコンビによるドラマと聞いた時点で視聴を控えた人もいるのではないでしょうか」

なぜ「医療ドラマ」は無くならないのか？

日本ではこれまで、数多くの「医療ドラマ」が作られてきたが、医療の世界を物語にするには、実際の現場レベルのリアリティを出す必要があるなど、ハードルは高い。結果、今回の『ヤンドク！』のような数字面での失敗作が生まれてしまう。にもかかわらず、なぜ医療ドラマは量産されていくのか？ 20年近く業界で活動するベテラン脚本家のC氏は語る。

「『救命病棟24時』、『コード・ブルー』、『Dr.コトー診療所』、『白い巨塔』（いずれもフジテレビ系）、『ドクターX 〜外科医・大門未知子〜』（テレビ朝日系）、『JIN−仁−』（TBS系）といったヒット作が各局で生まれ、医療ドラマは数字が取れるジャンルとして確立された。

医療ドラマは、基本的には“生と死”を扱うので感動を生む構造を作りやすく、院内の勧善懲悪やキャラクター同士のヒエラルキーも組みやすい。結果、作り手としてもスムーズに執筆できる。

テレビ局としても1話完結で離脱も少なく、老若男女に見てもらえる“安パイ”のジャンルという考え方が強い。同じような理由で刑事、弁護士モノも多いですよね。

とはいえ、これだけ量産されてしまうと内容が似てきてしまうし、扱うテーマも被ってくる。そういう意味では新しい見せ方を工夫するのはかなり大変ですよ。『ヤンドク！』も医者に“元ヤン”要素をただ掛け合わせたという印象が強い。

脚本家の本音としては自由なテーマで書きたいのですが、大御所でもない限り難しいのも現実ですね」

コアなファンに向けたNHKドラマがヒット

脚本家のC氏はこのように嘆くが、前編記事で「ヤンドク！」の視聴率が振るわなかった理由を分析してくれたドラマプロデューサー・Ａ氏はどう受け止めているのか。

「耳が痛い話ですが……医療、刑事、弁護士モノに特化しているのは事実です。数年前だと考察モノや不倫を描いたドロドロとした恋愛ドラマも需要がありましたが、この1年で一気に頭打ちになってしまいましたね。

そんななかでNHKが一番攻めたドラマを作っていると思います。スポンサーのことを気にしなくてよいのも大きいですが、作り手の気合いが違う。社会的なテーマを扱うモノや視聴率にとらわれない独自の世界観を醸し出すドラマを作っている。

アロマンティック・アセクシュアルの男女を主人公にした『恋せぬふたり』（2022年、NHK）、阿佐ヶ谷の平屋を舞台にフリーターと大学生の従姉妹の同居を淡々と描いた『ひらやすみ』（2025年、NHK）などは、視聴率こそ伸びませんでしたが、SNSで高い評価を受けていました。視聴率を追う使命がある我々も、見習うべきところがたくさんある良作でしたね」

同じジャンルや小手先の焼き直し、豪華なキャスティングで勝負するのではなく、もう一度“面白いドラマとは何か？”という原点に立ち返ることができるかどうかに、テレビドラマの真価が問われているようだ。

【あわせて読む】「どうしても受信料が欲しい」事情が？…大河ドラマ『豊臣兄弟！』が視聴率獲得に走るワケ

