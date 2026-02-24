【ばけばけ】多くの人は知らない、小泉八雲がかつて受けたトラウマ級の壮絶な「恐怖体験」

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

精霊信仰、古代神話の息づく土地に生まれた両親

小泉八雲の観察眼の最も重要な特質は、「見えないもの」を見ることができることだった。八雲がこうした能力を獲得するに至ったのには、さまざまな理由が考えられる。

ひとつには両親が、ケルト系とギリシャ系という、キリスト教以前の自然信仰、精霊信仰、古代神話が息づくところの出身だということが挙げられる。コナハト出身の乳母、キャサリン・コステロに民間伝承その他を寝物語に聞いて育ったことは、少年ラフカディオの深層心理に刻みこまれたに違いない。

八雲は後年（1901年9月24日）、アイルランドの詩人W・B・イェイツに宛てた手紙のなかで、「私には妖精譚や怪談を語ってくれたコナハト出身の乳母がいた。だから私はアイルランドのものを愛すべきだし、また実際愛している」と綴っている。

少年ラフカディオの恐怖体験

こうした体験に加えて、八雲が民俗にふれることができたのは、ある種の資質のおかげだったのではないか。

少年ラフカディオは家に住み着いている幽霊や精霊などを見て、それらにつきまとわれていると感じた。そのようなものにたいする恐怖は、記憶に刻みこまれ、後年のハーンの作品に満ちあふれている。

「ゴシックの恐怖」「夢魔の感触」（『影』所収）で幼年時代の恐怖の記憶を言及しているし、顔のないジェーンの幽霊を見た体験談「カズン・ジェーン」は、「むじな」（『怪談』所収）の再話に生かされることになる。

八雲のハーン時代のエッセイ「薄明の認識」は、マルティニーク島に滞在したときの個人的な体験のひとつを記述したものである。

冒頭部分でハーンは、超自然の恐怖がいかに恐いか、ということをのべている。子どもは昼夜問わずこの恐怖を知っているが、大人はうとうとしているときか、心の状態がおかしくなる病気のとき以外はこの恐怖を知らないとしている。けれども、目の覚めているときにこの恐怖を経験してしまったら、その苦しみは死に至るほど強烈だといっている。この恐怖は個人の経験だけにとどまるものではなく、先祖以来の恐怖であるとのべている （松村有美「ラフカディオ・ハーンとトワイライト」大正大学大学院研究論集第35号、2011年）。

小泉八雲と柳田国男の「超自然体験」という共通点

薄明の認識、薄明の恐怖というとき、日本の民俗で夕刻から夜への境を意味する、「かはたれ時」を思いおこさずにはいられない。

黄昏（たそがれ）を雀色時（すずめいろどき）ということは、誰が言い始めたか知らぬが、日本人でなければこしらえられぬ新語であった。雀の羽がどんな色をしているかなどは、知らぬ者もないようなものの、さてそれを言葉に表わそうとすると、だんだんにぼんやりして来る。これがちょうどまた夕方の心持（こころもち）でもあった。すなわち夕方が雀の色をしているゆえに、そう言ったのでないと思われる。古くからの日本語の中にも、この心持は相応によく表われている。たとえばタソガレは「誰そ彼は」であり、カハタレは「彼は誰」であった。夜の未明をシノノメといい、さてはまたイナノメといったのも、あるいはこれと同じことであったかも知れない。 （柳田国男「かはたれ時」『妖怪談義』『柳田國男全集6』ちくま文庫、1989年）

また八雲の経験や資質は、この文章を書いた柳田国男との共通点を思い浮かべさせられるのだ。

