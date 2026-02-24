「たった2ヵ月」で寿司職人になれる時代だが…短期間の「寿司スクール」では絶対身につかないもの

「飯炊き3年、握り8年」という言葉があるように、寿司職人として一人前になるには、長く厳しい修行が必要だと言われてきた。そこに一石を投じたのが、いわゆる「寿司スクール」だ。わずか数か月で、本当に寿司職人になれるのか？ 修行はもう時代遅れなのか？ 「一般社団法人さかなの会」代表で、著書に『寿司ビジネス』があるながさき一生氏が考える。

業界に一石を投じた「東京すしアカデミー」

「飯炊き3年、握り8年」。かつて寿司の世界では、一人前になるまで10年以上かかるのが当たり前とされてきました。皿洗いから始まり、掃除、出前、ようやく包丁を触らせてもらえるのは何年も先。

そんな、日本独特のストイックな修行文化に一石を投じたのが、2002年に開校した東京すしアカデミーです。

ここでは、数ヶ月という短期間で寿司職人を育てることを目的としています。シャリの炊き方や合わせ方、包丁の研ぎ方、魚の切り付け、握りの基本動作、さらには衛生管理や食材知識まで。寿司屋の現場で必要とされる「技」を徹底的に言語化し、体系的に教える仕組みが整えられています。

職人の背中を見て盗む修行を、誰でも再現できる教育プログラムに落とし込んだ、という表現が一番近いでしょう。

では、本当に長い修行は不要になったのでしょうか。

このことについて、「心技体」の観点で話をしていきます。東京すしアカデミーのような寿司スクールで身につくのは、このうちの「技」の部分の側面が大きいでしょう。一定水準の寿司を、安定して、再現性高く握る技術。これは数ヶ月でも習得できる可能性が高いものです。

修行の価値は技術習得だけではない

一方で、「心」の部分を2ヶ月という短期間で身につけられるか。これは、どうでしょうか。

実際に毎日変わる魚を前にしたときの緊張感、仕入れの失敗、常連客からの厳しい一言、これらに対してどう考えどう対処していくか。そして、忙しい営業の中でも1人1人を満足させる瞬時の判断は、自身の中に確固たる考え方となる信念を築かなければなかなかできるものではありません。

こうしたものは、実際の現場で揉まれなければ身につきにくい要素だと思います。

とりわけ、日本の一流寿司店と同じ土俵で対等に渡り合うことを目指すのであれば、技術だけでなく、経験や人脈を築く修行の時間が今も重要な意味を持っています。

修行の価値は、技術習得だけではありません。

例えば、その中で築かれる「信用」や「人とのつながり」は大きな財産になるでしょう。名店での修行歴は、独立後にお客様が足を運んでくれる理由になり、仕入れ先や業界内の人脈にもつながります。

これは、短期スクールでは得にくい、修行ならではの価値の1つと言えるでしょう。

「何を目指すのか」によって答えは変わる

ただし、すべての寿司職人が同じ道を目指す訳ではありません。

海外を含めた寿司職人が圧倒的に不足している地域や、一流店とは違う業態など、さまざまなフィールドが数多く存在します。そうしたフィールドでは、寿司スクールを卒業した人材が、即戦力となりやすいでしょう。経験が浅い分、逆に柔軟性が強みとなるからです。

そして、寿司スクールは、寿司職人の人材供給を早めます。寿司文化を世界に広げるという意味では、このスピード感こそが必要だったとも考えられます。

結局のところ、「修行か、スクールか」という二者択一ではなく、どちらも蔑ろにされるものではありません。自分はどんな寿司を、誰に、どんな形で届けたいのか。それによって、必要な道筋は変わります。

寿司職人は2ヶ月で育つのか。その答えは、「何を目指すのか」によって変わる。東京すしアカデミーをはじめとする寿司スクールの存在は、寿司職人の世界に選択肢を増やした。その点において、大きな役割を果たしているのです。

