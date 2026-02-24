【近藤 大介】習近平がトランプを完全に取り込む可能性が浮上…４・１北京会談で世界が注視する台湾有事と半導体の行方

4月1日に米中首脳会談が行われる可能性

毎日アメリカ国内及び世界中を引っ搔き回しているドナルド・トランプ米大統領が、3月31日から4月2日まで、北京を国賓として訪問すると、先週20日にロイター通信などが報じた。この中国公式訪問が実現すると、大統領1期目の2017年11月以来となる。注目のトランプ大統領と習近平主席の米中首脳会談は、4月1日に行われる可能性が高い。

思えば一年前には、「中国に145％の関税を課す！」などと宣言して中国及び世界を驚愕させたが、いまや背に腹は代えられなくなったのだろう。すなわち11月の中間選挙を前に、トランプ大統領は世界第2位の中国経済を「利用」したいのである。

それは、中国製品の関税を下げ輸入価格を抑えてアメリカのインフレを下げる、アメリカの農産物などをもっと中国に買わせる（昨年のアメリカの対中輸出は、中国側の統計で前年比14・1％も低下）、中間選挙の激戦区に中国企業に投資させるといったことを含むだろう。

実はトランプ大統領は、2期目の大統領に就任してからこの1年あまりで、習近平主席の悪口を一度も言ったことがない。中国の悪口はあまた放言しているが、「中国」と「習近平」を明確に使い分けているのである。中国側も、そのことを評価している。

逆に「偉大な習近平主席とは友人だ」などとヨイショする発言は、しばしば行っている。トランプ大統領は総じて、強権的なリーダーとはウマが合う。

「台湾統一」のビッグチャンス

今回の米中首脳会談は、中国側からすれば、まさにビッグチャンス到来である。それは、来年秋の第21回中国共産党大会を前に、「台湾統一」を前進させられるかもしれないからだ。

台湾統一は中国にとって、1949年の建国時からの悲願である。建国から77年経っても成し遂げられていないのは、2300万台湾人が反対しているからだとは、中国側は思っていない。中華民国国軍（台湾軍）を恐れているわけでもない。統一を強引に推し進めれば、アメリカ軍がやって来て、米中間の武力衝突になるかもしれないことを懸念しているのだ。

そのため、「台湾統一はあくまでも中国の『内政』であって、アメリカとは関係ない」と、トランプ大統領に明言してほしいのである。アメリカはウクライナ戦争にも「参戦」していないし、最近は「ドンロー主義」という「西半球シフト」を鮮明にしているではないかというわけだ。

もしもトランプ大統領がそう明言してくれたなら、次のような展開になると、中国側は皮算用している。

まず、台湾内部が大いに動揺し、中国に対して強硬姿勢を取り続ける頼清徳民進党政権に対して反発が広がる。その結果、11月の台湾統一地方選挙で与党・民進党が大敗し、頼清徳総統が民進党主席を辞任する。

民進党はそのまま党勢を失い、2028年1月の台湾総統選挙で、野党・国民党の「親中派候補」が勝利する。そして同年5月に誕生する国民党の「親中政権」と、統一に向けた話し合いを速やかに始める――。

つまり、『孫子の兵法』が「上策」と説いているように、「戦わずして勝つ」見込みが立ってくると思っているのだ。

同時に｢武力行使｣の可能性も

だが、トランプ大統領が本当にそう明言したなら、同時に「武力行使」の可能性も出てくる。

先月24日、中国国防部が、200万人民解放軍の制服組トップである張又侠中央軍事委員会副主席と、事実上のナンバー2である劉進立中央軍事委員会連合参謀部参謀長の失脚を発表した。このニュースには世界が驚愕したが、これで、2022年10月に7人で発足した中央軍事委員会（人民解放軍を統率する軍の最高機関）は、習近平主席と張昇民副主席（政治将校）の二人だけになってしまった。

この状況をどう見るべきか。私が先日話を聞いた台湾の軍事専門家は、警戒感を隠さなかった。

「頼清徳政権の中には、『これで台湾への武力侵攻のリスクは減った』と捉えている人もいる。『指揮者がいなければオーケストラは音を鳴らせない』というわけだ。

だが、私はそうは思わない。人民解放軍の幹部たちは、台湾への武力侵攻に反対していたから、習近平主席によって失脚させたれたと見るべきだ。

それを思えば、若手のイエスマンだけを幹部に据えて、早期の武力侵攻に打って出るリスクは高まったと言える。『歯止め役』はすべて取り除かれたのだ。

1930年代後半のソ連が、まさに同様だった。ヨシフ・スターリン書記長は、戦争に反対する幹部たちを次々に粛清した上で、ナチスドイツとの戦争準備に取りかかったではないか」

アメリカへの“ラブコール”

いずれにしても、トランプ大統領が「台湾問題はアメリカと無関係」と言明すれば、中国側は勢いづいて台湾への威嚇を強めるだろう。遠からず、武力侵攻の一歩手前くらいの状態までは進んでいくかもしれない。

例えば、台湾の周囲の「海上封鎖」である。すでに昨年末（12月29日〜30日）には、そのための大規模軍事演習『正義の使命2025』も強行している。この演習では、台湾の周囲5ヵ所を「封鎖」した。

現実は、すぐにはそこまで行かないにしても、中国は「トランプ訪中」と「台湾統一」を、何とかして結びつけたいと考えている。北京での米中首脳会談を、トランプ大統領が考えるような「単なる貿易交渉」に終わらせたくないのだ。

そのため、会談までの1ヵ月の間に、さらにトランプ大統領を取り込もうとするだろう。実際すでに、そうした兆候は表れている。

中国は先週2月17日、春節（旧正月）を迎えた。15日から23日まで、過去最長の9連休だった。

だが、休暇中にもかかわらず、正月2日にあたる18日、中国外交部は「習近平主席が米アイオワ州の友人に返信した」と発表した。それは、習主席宛てに届いた春節の年賀状の返事で、次のような内容だという。

＜41年前に私はアイオワ州を訪問し、あなたたちの熱烈な接待を受けた。いくつもの麗しい追憶は、なお記憶に新しい。中米関係の希望は（両国の）国民にあり、基礎は民間にあり、未来は若者にあり、活力は地方にある。情勢がどう変化しようと、中米両国の国民の交流、協力の望みは変わらず、両国の青少年の親しい友誼も変わらないのだ。あなたたちが引き続き、両国民の民間の友好のために力を尽くし、さらに多くのアメリカの青少年を中米友好の継承者、平和友好の促進者となるよう後押しし、中米関係の発展にさらに大きく貢献することを願う＞

まさにアメリカに対する「ラブコール」だ。

習近平主席は、ある国のリーダーに言いたいことを、その国の一般人への手紙に託すことがしばしばある。今回も、トランプ大統領に対して言いたいことを、1985年の初訪米時に世話になった一家に託したものと思われる。そうでなければ、わざわざ「私信」を公開する意味はない。

｢ビッグ・ディール｣の準備

なお、習近平主席の初訪米については、中国共産党中央委員会機関紙『人民日報』（2015年9月17日）がこう報じている。

＜1983年に中国の河北省とアメリカのアイオワ州が「姉妹省州」協定を締結した。アイオワ州は米中部に位置し、アメリカの主要な農業生産地であり、河北省と緯度が近い。1985年に習氏は河北省正定県党委書記として、代表団を率いてアイオワ州を訪問し、現地の農業や畜産業を視察した＞

習近平主席は、中国時間の今月4日夜にも、トランプ大統領と長電話している。中国外交部の発表によれば、習主席はトランプ大統領に対して、こう述べた。

「この一年、われわれは良好な対話を保持し、釜山での会談（2025年10月30日）を成功させた。中米関係の舵取りをリードし、両国の国民と国際社会の歓迎を受けたのだ。私は中米関係を、高度に重視している。新たな一年、私はあなたと共に引き続き、中米関係という大船を舵取りし、風浪を乗り越えて平穏に前進させ、大きなこと、よいことが多い一年にしたい。アメリカにはアメリカの懸念があり、中国には中国の懸念がある。だが中国は、言ったことは必ず守り、行うことは必ず果たし、言ったらやり遂げる。双方が平等・尊重・互恵の態度で向かい合って行動すれば、双方の懸念を解決する方法は見つけ出せるのだ。今年、中米両国はそれぞれ少なからぬ重要イベントを抱えている。中国は第15次5ヵ年計画の開始の年で、アメリカはまもなく建国250周年（7月4日）を迎える。両国はそれぞれ、APEC（アジア太平洋経済協力会議）とG20（主要国・地域）首脳会議の主催国だ。双方は、われわれが合意に達した共通認識に照らして、対話と交流を強化し、意見の相違をうまく処理し、実務的な協力を開拓展開していくべきだ。善が少ないからといってなさないことはよくなく、悪が少ないからといってなすのもよくない。一つ一つのことを行い、不断に相互信頼を積み重ね、正しい道を共に進んでいくのだ。2026年を、中米の両大国が相互尊重・平和共存・協力共勝に邁進する一年にするのだ。台湾問題は、中倍関係の中で最も重要な問題だ。台湾は中国の領土であり、中国は必ず国家の主権と領土の保全を死守するのであって、台湾を分裂させることは永遠に不可能だ。アメリカは台湾への武器輸出問題を慎重に処理しなければならない」

このように、トランプ大統領のことを持ち上げつつも、台湾問題の重要性を強調したのだった。それに対して、トランプ大統領の話は以下の通りだったと、中国外交部は伝えている。

「アメリカと中国は、共に偉大な国である。米中関係は、世界で最も重要な二国間関係だ。私は習近平主席と偉大な関係を持っている。私は習近平主席を、とても尊重している。私と習近平主席に率いられて、米中は経済貿易などの分野で良好な相互の動きを見せてきた。私は中国の成功を楽観視している。アメリカは中国との協力を強化し、両国の関係を新たに発展させていくつもりだ。私は中国が台湾問題を懸念していることを重視している。中国と対話を保持し、私の任期中、良好で安定した米中関係を保持していきたい」

以上である。中国側の発表のせいかもしれないが、あのトランプ大統領にしては、ずいぶんと神妙な言い回しである。

ともあれ米中の間で、すでに水面下で「ビッグ・ディール（巨大取引）」の準備が始まっていると見るべきだろう。

半導体は台湾最大の｢国防｣

重ねて言うが、片や11月の中間選挙で勝利するために中国を利用したいトランプ大統領。片や、来年秋の第21回中国共産党大会で異例の「総書記4選」（もしくは毛沢東主席以来の「共産党主席」就任）を果たすためにアメリカを利用したい習近平総書記。米中首脳は呉越同舟ながらも、互いを利用したい点は一致しているのである。

私は、アメリカがそう簡単に、台湾問題を中国の自由にさせてしまうことはないだろうと、期待感も込めて見ている。その最大の理由は、仮に台湾が中国に統一されたなら、台湾が誇る半導体産業も中国側の手に渡ってしまうからだ。

台湾にとって、半導体こそは最大の「国防」である。そのことは、台湾の半導体の歴史を繙（ひもと）けば分かる。

台湾で「科学技術の父」と呼ばれるのが、李国鼎元経済部長（経産相）・元財政部長（財務相）（1910年〜2001年）だ。1971年に台湾（中華民国）は、国連の地位を中国（中華人民共和国）に奪われた。1972年には、日本が台湾と断交して中国と国交正常化。1979年にはアメリカも続いた。

このように1970年代に、国連・日本・アメリカという「3つの後ろ盾」を立て続けに失った台湾で、当時の蒋経国総統に「献策」したのが、李国鼎部長だった。「世界一の半導体産業を育てれば、アメリカは台湾を見捨てない」

李部長が白羽の矢を立てたのが、中国浙江省出身で、若くしてアメリカに渡って、米半導体大手のテキサス・インスツルメンツの副社長まで務めた張忠謀（モリス・チャン）氏だった。1985年に、李部長は張氏を台湾に招待して、国策の半導体企業の設立を、三顧の礼で依頼した。

そうして1987年に設立されたのが、TSMC（台湾積体電路製造）だった。当初期待していたアメリカと日本の半導体業界が冷淡だったので、オランダのフィリップス社に合弁を依頼した。

TSMCの「防衛本能」

その後のTSMCの大躍進は、周知の通りだ。その最大のポイントは「水平分業時代の到来」を見越した張忠謀CEOの慧眼にある。

「世界の誰にでも提供する自社ブランドのない半導体工場」が、技術を世界一に磨き上げることによって、「世界の誰もが必要とする工場」に生まれ変わったのだ。いまや半導体業界の主導権は、完全に「最先端半導体を製造する側」、すなわちTSMCにある。

現在最先端の3ナノメートルの半導体は、世界でTSMCとサムスンの2社しか作れないが、TSMCが世界シェア9割以上と、ほとんど独占状態にある。そのためTSMCの昨年の売上高は、前年比31・6％増の3兆8090億台湾ドル（約18・7兆円）、純利益は前年比46・4％増の1兆7178億台湾ドル（約8・4兆円）と、いずれも過去最高を記録した。

そのTSMCの魏哲家CEOが、2月上旬に来日した。高市早苗首相は2月5日、総選挙3日前という最も多忙な時期だったにもかかわらず、首相官邸に魏CEOを招いて会談した。そこで話し合われたのは、現在稼働しているTSMCの熊本工場を拡張して、最先端の3ナノメートルの半導体を生産するという計画だった。

TSMCの熊本工場は、2024年12月に量産を開始した。TSMC側は当初、28ナノメートルの「旧世代の半導体」しか移転しないとしていたが、日本側が粘って12ナノメートルにしてもらった経緯がある。

同時期に量産を開始した米アリゾナ州の工場は、トランプ大統領の「強い意向」が利いて、最初から4ナノメートルである。今後も、台湾と同等の最先端半導体を生産することになっている。

それを今回、TSMCが3ナノメートルの半導体を、熊本工場にも移転していくというのだ。その理由は、「AI半導体の需要が世界で逼迫していて、生産が追いつかないため」という。

だが、本当にそれだけだろうか？ 私は3年前に、TSMCの本社がある台湾中部の新竹を視察したが、彼らは水や電力の不足と共に、「台湾有事」を恐れていた。いまや3年前よりも、明らかに有事のリスクは高まっている。

台湾はこれまで、「最先端の半導体がある限り、アメリカは守ってくれる」という論理だった。だが、もはやアメリカは守ってくれないかもしれないし、「台湾有事」になったらすべての技術が中国側に渡ってしまうかもしれない。

それならいまのうちに、アメリカと日本に最先端技術を分散させておこうという「防御本能」が働いたのではなかろうか。換言すれば、それだけ「台湾有事」の危機意識を持っているということだ。

その意味では、日本はTSMCの決定を糠喜びしてはいられない。高市首相は、3月19日にワシントンでトランプ大統領との会談に臨む予定だ。

この会談の最大の目的は、中国に向かって前のめりになっているトランプ大統領の背中を引っ張ることだ。どこまで引っ張れるか、こちらも「大一番」の会談となる。

