「結局、戦争は終わらなかったわ」…いまだに故郷に帰れない硫黄島民1世が思うこと

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1945年2月19日、硫黄島の戦いが始まった。日本兵が2万人が亡くなり、1万人の遺骨がいまだに見つかっていない。

その前年、1944年の7月、この島では疎開がおこなわれた。その後、散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

朝鮮人軍属や捕虜

空襲といえば、いつも脳裏に浮かぶのは朝鮮人たちのことだと、渡部は言った。

自宅近くの千鳥飛行場には、整備のために大勢の朝鮮半島出身の軍属がいた。敵機が来ると、彼らは渡部家の周辺に避難してくることが多かった。そのときの姿は異様だった。

「朝鮮の人たちは箸と食器だけを持って逃げてくるんですよ。なぜかっていうと、それらを失うと、宿舎で食事をもらえなくなるんだって。箸と食器を持ってくるものだから、空襲が終わると、父がご飯をあげてね。さあ、食べなさい、食べなさいってね。醤油かなんか置いておくと、みんな醤油をぼこぼこかけて食べていましたね。その頃はみんな、朝鮮人、朝鮮人って言ったけどね、悪い人はいなかったですよ。何でも手伝ってくれてね、頼りになる人たちだった」

米軍の捕虜のことも忘れられないという。

来襲した敵機の中には、日本軍側の攻撃で撃墜された機体もあった。機体から脱出したパイロットは落下傘で海に着水し、すぐに敵艦に救助された。しかし、日本側守備隊に捕らえられた米軍パイロットもいた。渡部は、そうした捕虜の姿を目撃した記憶を持っている。

「アメリカ人を見てみたいって、みんなで見に行ったことがあったの。目は青くて、頭も（髪を切られて）青くて。こういう人たちと戦争をしているのかと思って、びっくりしました。捕虜は暴行されたような感じでした。髪は切られて、目隠しして。それで後ろでね、手をこうして縛っていた」

この捕虜を再び見たのは、本土疎開の日だった。疎開船に乗り込む際、捕虜も船に乗せられていた。

疎開船は、敵艦からの攻撃を一切受けることはなかった。民間人が乗っていることを米軍が知っていたからなのか、捕虜が乗っていたからなのか、はたまた単に幸運だったからなのか。理由は今も定かではない。

「戦争は終わらなかったわ」

渡部は本土疎開後、親戚を頼って福島県に移住し、そこで終戦を迎えた。戦後は父の故郷である青ヶ島などで過ごした後、叔母の店を手伝うため上京した。店の経営は順調で、多くの旧島民とは異なり、生活に苦しむことはなかった。

ただ、望郷の思いは募る一方だった。1958年ごろから、硫黄島出身者のクラス会が開かれるようになった。山下賢二が同級生を集めて正月に開いたのが最初とされていた。それを聞きつけ、大勢の旧島民を集めて同窓会を開こうと提案したのが、硫黄島の国民学校の教員だった篠崎允の父、卓郎だった。同窓会は卓郎が初代会長となり毎年1回、川崎駅前のホテルで開かれるのが恒例となった。

同窓会はその後、「全国硫黄島島民の会」と名称を変えて現在も毎年開催している。山下が2代目会長となり、そして3代目に寒川が就いて現在に至る。

渡部は若いころの同窓会について、こんな話を聞かせてくれた。

「みんな同級生でしょ。だからみんな一緒に年金をもらう歳になる。そうなるころには、また硫黄島は住めるようになっているはずだから、老人ホームを島につくってもらって、そこでみんなで余生を過ごそうって。年金暮らししようって。みんなで帰って、きれいな元の硫黄島に戻そうって」

しかし、60歳になっても、70歳になっても、帰島は認められなかった。同級生の大半は、みんなで夢見た老後を実現できぬまま、天国に旅立ってしまった。

軍属として島に残されて戦死した渡部の親族は、計11人に上る。彼らも今、天国に一緒にいるはずだ。

「（私が）天国に行ったら、同級生のみんなになんて言おうかって思うの。『結局、戦争は終わらなかったわ』って報告するしかないわよね。だって、私たち帰れなかったのだから、そう言うしかないわね……」

硫黄島に帰れないならば、せめて旧島民たちがいるところで暮らしたい。そう考え、1980年代に入って、ヤイ子ら硫黄島民が入植した地、那須高原に移住することにした。那須高原は別荘地として注目される地域でもあった。完成した家は別荘風の建物となった。渡部宅は、開拓で苦労した高齢の旧島民たちの憩いの場となった。

渡部宅の居間の脇を見ると、一般的にはない珍しいものがあった。レーザーディスクの再生機などひと昔前のカラオケ機器だ。

「ここに来たときは、開拓で入植した島民の人がまだ何人もいたのよ。よくみんなで集まっては、ここでカラオケを楽しんだりしたの。家の前にはサクラの木があったでしょう。あれは、島民のみんなと花見をやるために植えたものなのよ。今はもう、ヤイ子さんと私だけになってしまったけど、にぎやかだったのよ……」

高齢になった島民たちが憩う老人ホームづくり。硫黄島には遂につくられなかったが、渡部は那須で実現させたのだった。

ベランダから見える、高さ10メートルほどのサクラの木。こんなにも大きくなっていることが、私には、なんだか切なく思えた。

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

