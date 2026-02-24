ある子どもの死が問いかけたもの…「揺さぶられっ子症候群」論争を考える

「ふつう」に違和感があるすべての人へ――。

（本記事は、美馬達哉『「ふつう」ってなんだろう――病気と健康のあいだ』の一部を抜粋・編集しています）

ある子どもの死が問いかけたもの

当時66歳の祖母が生後2ヵ月の孫を虐待死させたとして傷害致死の罪で起訴される事件が、2016年に大阪市で起きました（「山内事件」）。そして、裁判では、「頭部に強い衝撃を与えるなんらかの暴行」という検察側の主張が認められ、2017年の一審判決では祖母は有罪（懲役5年6ヵ月）となりました。「2ヵ月の赤ん坊を虐待して死に至らしめる」という事件の部分だけみれば、処罰は当然のように思えるでしょう。

でも、その祖母によれば、虐待や暴行などとんでもない話で、娘の買い物中に孫の面倒をみた後、帰宅した娘と話していて、ふと見ると孫が真っ青になっていてすぐ救急車を呼んだというのです。2019年10月の高裁判決では、逆転無罪となり、その後に検察が控訴を断念したため、無罪が確定しました。つまり、結局のところは冤罪でした。

「頭部に強い衝撃を与えるなんらかの暴行」との表現は、凶器を使ったり固い床や壁にわざと強く叩きつけたりしたのではないタイプの証拠の残りにくい「虐待」を指して使われている言葉です。もっと具体的にいうと、子どもを持ち上げて「たかいたかい」をするような場合も含め、子どもを強く揺さぶる行為を意味しています。そして、赤ん坊を激しく揺さぶると、脳が強い衝撃を受けて出血や障害を起こして、意識が無くなったりけいれん発作を起こしたりして、さらには命に関わったり重い後遺症が出たりすることがあるのです。これは、「乳幼児揺さぶられ症候群（SBS：Shaken Baby Syndrome）」と呼ばれ、いま医学・法律・マスメディアで議論になっています。

2000年代になって、育児関係のさまざまなパンフレットに、むやみに赤ちゃんを揺さぶらないように、という注意喚起が書かれるようになっています。ですから、この病名や揺さぶりの危険については、育児に関わった多くの方が知っていると思います。

そして、論争となっているのは、このSBSがたんなる医学的な病名ではなく、道徳的な悪や法的な罪としての児童虐待と直結されることで、先に紹介した冤罪事件を始めとして、さまざまなデメリットが生じているからです。

乳幼児揺さぶられ症候群の論争

ノンフィクション作家の柳原三佳さんは、SBS冤罪事件の取材を重ねたうえでこう書いています。

はっきり言いましょう。今の日本では、日々の子育てのなかで、ほんのわずか目を離した瞬間にけがをしてしまったのだと、病院や児童相談所、そして警察にいくら説明しても、まず信じてはもらえません。（『私は虐待していない 検証 揺さぶられっ子症候群』講談社、2019、7頁）

こんなことになってしまう理由は、SBS診断は、簡単なチェックリスト方式になっており、脳の出血（硬膜下血腫）と脳の腫れ（脳浮腫）と目の中の出血（網膜出血）の三徴候があればSBSとみなされるからです。そして、いったん「揺さぶり」が原因のSBSと医学的に鑑定されてしまえば、ベッドからの転落や家庭内での転倒と親が説明しても、児童虐待の専門家は、そうした証言は信じようとせず、児童虐待を隠すための嘘として扱います。このように、冤罪を引き起こしやすい構造があるというわけです。

この点について、脳神経外科の益澤秀明医師は、次のように警鐘を鳴らしています。

よちよち歩きの赤ちゃんが仰向けに転んで頭を打つと、頭の中で出血することがあります。日本では幼小児頭蓋内出血第I型（中村I型）として知られ、急性硬膜下血腫＋網膜出血が特徴的です。ところが、これは赤ちゃんの頭部を激しく揺さぶったために起きた揺さぶられっ子症候群（SBS）／虐待による頭部外傷（AHT）であると見なされることがあります。（中略）三徴があれば虐待であるとの決めつけはドグマにほかなりません。（藤原一枝ほか『赤ちゃんを転ばせないで!!--中村I型を知る』三省堂書店、2021年、92頁）

一方で、児童虐待を専門に扱っている小児科の溝口史剛医師は、逆に児童虐待が見逃されていることのほうが問題だとして、SBS冤罪の「検証」を行う人びとを非科学的なクレーマーであるかのように批判して次のように書いています。

SBS検証プロジェクトのHPの言説をもとに、一時保護に強硬に反対する養育者に児童相談所が“屈服”してしまう事態が発生してしまっている、とのSOSも少なからず聞かれるようになっている。（中略）「声の大きい側の意見が通ってしまう」という状況は、あまりにアンバランスである。（ロバート・リース、溝口史剛訳『SBS：乳幼児揺さぶられ症候群--法廷と医療現場で今何が起こっているのか？』金剛出版、訳者あとがき、2019年、323頁）

医学界の外からは、医学の分野というものは、科学（生物学）に基づいた研究や診療が行われ、エビデンス（証拠）に基づいて客観的に医学的な判断が下されるとみえることでしょう。そして、一般の人びとだけでなく、裁判官もまた、医学的判断は客観的で科学的と信じています。しかし、医学界の中からみると、臨床の場はそれほど単純ではありません。このSBS論争をみてもわかるとおり、さまざまな立場が入り交じっているのです。

医療社会学では、ある状態が病気かどうか、その原因は何か、治療・予防にはどうすればいいのか、をめぐる侃々諤々の論争（コンテステーション）があることを指して、「論争されている病」とか「病をめぐる論争」と表現しています。

