江戸時代から継承される”式守伊之助の軍配”に書かれた、「漢和辞典にも載っていない」意味不明な文字の正体

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

代々の式守伊之助に引き継がれる「譲り団扇」

江戸、明治時代の錦絵は、現代における写真のようなものだ。写楽のような、強烈にデフォルメした人物画を描いた絵師もいるが、多くの作品では当時の風景が極めて正確に描写されている。

1884（明治17）年ごろに描かれた錦絵に、軍配が描かれている。それが、現代にも伝わっている。立行司の式守伊之助が使っている軍配だ。「譲り団扇」といい、代々の式守伊之助に引き継がれている。

両国国技館内にある相撲博物館の収蔵品で、東京で開かれる初、夏、秋の年3場所で、伊之助に託されている。

行司最高位の木村庄之助にも、江戸時代から受け継がれてきた譲り団扇があるのだが、伊之助の軍配には、一つの謎がある。

何て書いてあるのか、読めないのだ。

漢字の金文字が3文字ずつ2行、書かれている。漢和辞典にも載っていない文字が多く、活字にすることができない。

こう書かれている。右上から下に、

1 へんが「審」で、つくりが「力」

2 へんが「養」で、つくりが「力」

3 「詳」

左上から下に、

4 へんが「属」で、つくりが「支」

5 手へんに、「候」

6 「力」

ね、なんて書いてあるか読めないし、意味もわからないでしょ。

書家の先生でも解読不能

この解読不能の文字まで、錦絵には正確に描かれている。

相撲博物館でも研究し、書家の先生にも意見を求めたのだが、結局、何一つわかっていない。

一応、右上から、「つとめる」「すすめる」「つまびらかにする」。左上から、「打つ、たたく」「押す、打つ、背負う」「ちから」といった意味らしいのだが、それが一体何を意味するのか、なぜそんな文字を描いたのか、まったくわかっていない。

軍配は、幕末に伊予（愛媛県）の久松家から、式守勘太夫（のちの5代伊之助）に贈られ、何人かの行司をへて三役格の木村今朝三が所蔵。のちに寄贈され、1960年5月から伊之助の譲り団扇となった。

何度か、握ったことがある。いま行司たちが使っているものよりやや重いのだが、握ると手に吸い付いてくるような不思議な感覚の軍配だ。

【後編を読む】「呼出全員が共有するカンニングペーパー」「房総半島まで聞こえた太鼓の音」…大相撲を陰から支える裏方の知られざる仕事

【後編を読む】「呼出全員が共有するカンニングペーパー」「房総半島まで聞こえた太鼓の音」…大相撲を陰から支える裏方の知られざる仕事