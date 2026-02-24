育毛研究に革命！「ミノキシジルの効果が増す」最新発毛デバイスの驚くべきインパクト

超音波で育毛する

育毛に関する画期的な研究が発表された。

これまで、育毛の治療薬として使われていた「ミノキシジル」は、早い人で3ヵ月ほどで発毛効果が現れるが、一般に6〜12ヵ月で効果が安定し、その後は改善が横ばいになり、どれだけ使っても効果が弱まってしまうという問題があった。

そうした問題に、まったく新しいアプローチを試みたのが日本医科大学形成外科・抗加齢予防医学講座教授の高田弘弥氏だ。

高田氏は、2025年11月に開催された「第30回日本臨床毛髪学会学術集会」で、こうした育毛剤で効果が横ばいになってしまった人でも、「非接触超音波による弱い刺激」で髪の毛を生やす効果があることを発表。

使われたのは、4万Hzの高周波超音波だ。この超音波を軽く指で触れる程度の強度に設定し、毎秒10回のペースで肌にあてた。刺激を受けた体表は、血管の再生が通常より早くなる。そして、再生した血管が毛根につながることで、毛根に栄養と酸素が届き、毛が生えてくると考えられている。

毛の一本一本は毛細血管とつながっているが、血管が途切れたり、圧迫されたりして血行障害が起きると、毛根に栄養が送られにくくなり、毛が抜け落ちてしまう。超音波による刺激で、毛細血管が再生され、毛が生えてくるというわけだ。

どんどん毛が生えてくる

このメカニズムをもとに開発した医療用育毛マシンが、福岡県のDクリニック福岡とクレアージュ福岡に設置されている。これらのクリニックで、実際に効果が出た人の例を見てみよう。

ミノキシジル外用薬を１年使っている26歳の女性。ミノキシジルで生え際が戻ったものの、それ以降の効果が実感できず、超音波による治療を開始した。

「ミノキシジルを使っているのに、抜け毛が増えてきたので超音波治療を試してみました。すると、抜け毛が落ち着いてきて、短い毛も少しずつ生えてきている実感があります」

1年間、育毛剤の「フィナステリド内服薬」を使っていた39歳の男性。発毛効果が横ばいになり、週に1回のペースで超音波による治療を受けた。生え際の改善だけでなく、頭頂部の毛量も増え、全体的にボリュームアップした。

また、この超音波による治療は、未成年などの薬剤治療ができない人にも使用可能だ。薄毛に悩んでいた19歳男性も、この治療を実施したことで、生え際や頭頂部の薄毛が改善した。

1日1分で効果がある

こうした高田氏の研究をもとに、小型化、一般利用向けに開発されたのが、育毛デバイス「SonoRepro（ソノリプロ）」だ。

重さは約260gと軽く、小型ドライヤーのような形状。動作音はほぼ無音で、コンセントに挿してスイッチを押すだけで簡単に使える。

実際にソノリプロを3ヵ月ほど使っている山田幸子さん（71歳・仮名）は「髪にツヤとコシが出てきた」と語る。

「全体的に毛量が減って、ウィッグを使おうか迷っていました。薄毛が気になって、友人に会うのもためらうほど。そんなときにソノリプロを知人の紹介で知って、試しに使ってみたのです。髪の毛のボリュームが増えて、外に出るときも帽子で隠す必要がなくなり、気持ちも明るくなりました」

開発者でピクシーダストテクノロジーズCROの星貴之氏が解説する。

「ソノリプロは気になるところに一日1分あてるだけで頭皮ケアができます。頭全体をカバーしたければ、前頭部、左右の側頭部、頭頂部、後頭部の5ヵ所にあててください。わずか5分で終わります。頭皮にかかる圧力は、指で優しくトントンと触れる程度。痛みはまったくありません。むしろ刺激があるのかないのかわからないほどの微弱な感触です」

最新科学によって、育毛の常識が変わりつつあるのだ。

