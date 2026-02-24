大河ドラマ『べらぼう』登場の老舗は書店員の学校だった!?埼玉の雄・須原屋が150年間守り抜いた知の暖簾！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は「本を探しに街に出よう！」ということで、埼玉県の老舗書店を訪れました。昨年の大河ドラマ『べらぼう』では主人公・蔦屋重三郎の生涯が描かれましたが、「須原屋」という書籍問屋が登場したのも印象に残っているかと思います。今回はその系譜と屋号を継ぐ本店を訪問。かつては「書店員の学校」をやっていたとのことで……詳しい話を聞いてみました。

大河ドラマに登場した歴史ある書店！

皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人、ようへいでございます。

さて今回は「本を探しに街に出よう！」ということで、私が全国各地の書店にお邪魔をして、その書店の魅力や歴史を皆様に深掘りしてお届けいたします。

今回は初めて埼玉県にやってきました。さいたま市浦和区に本店があります、地元の方にはお馴染みの書店ではないでしょうか、「須原屋」さんです。非常に歴史のある本屋さんで、本店は4階建てのビルになっています。地下1階から3階までが書籍部門、3階、4階には学習塾があるという、まさに埼玉県「知の発信地」となっております。

ようへい：さあ、どんな歴史あるお店なのかお話伺います。須原屋本店店長・野中光信（のなか・みつのぶ）さんです。野中店長、こんにちは。

野中店長：こんにちは。よろしくお願いいたします。

ようへい：早速ですが2026年は節目の年ということですが、何年に創業されたのでしょうか？

野中店長：私どもは明治9年、1876年創業で150年になります。書籍の販売と、埼玉師範学校の先生たちが使う副教科書の出版も行っておりました。

ようへい：販売だけではなくて出版も。そういえば昔の本屋さんは、本の出版や制作もやっていましたよね。まさに昔ながらの書店ということになりますが、歴史ファンの皆様には実は須原屋さんはたまらないお店となっております。まだ記憶に新しいかと思いますが、昨年2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』で、主人公・蔦屋重三郎に助言する書物問屋の須原屋市兵衛。この人物の流れを汲むお店ということなんです。この辺りの歴史について、お話いただけますか？

野中店長：はい。須原屋という名前の由来は、八代将軍徳川吉宗の時代、紀州和歌山にある須原村から江戸に上り書店問屋を始めた須原屋茂兵衛が「須原屋」の称号を用いたことに由来すると言われています。

ようへい：昔はそこから暖簾分けした須原屋という商号のお店がいくつもあったということですよね。

野中店長：江戸で全盛期には12店の須原屋がありまして、「須原屋グループ」としてすごく繁栄していたみたいです。

ようへい：書店チェーンの先駆けのようなグループという感じがしますけれども、現在はその流れを汲んでいるのはこちらの須原屋さん以外にもあるのですか？

野中店長：いえ。当店だけとなっております。

ようへい：それから1975年ぐらいから2006年ぐらいまで、およそ30年にわたって「須原屋研修所」という、いわゆる書店事業を学ぶ学校というのを運営していたということですが、この30年ぐらいの間に何名ぐらい学ばれたのですか？

野中店長：177名の卒業生がいます。私も入社して2年間、この研修生たちと一緒に学びました。

ようへい：以前紹介させていただいた東京都杉並区の「今野書店」の今野英治社長も、実はこの須原屋研修所で学ばれていたということですよね。先ほど野中店長も2年ほど勤めながら学んだということですが、いわゆる学校のようなものだったんですか？

野中店長：そうですね。今野社長と私はちょうど入れ違いで、彼が卒業した年に私が入学しました。研修所ではまず簿記の授業やそろばんの授業がありました。

ようへい：そういう基礎的なことから学ばせてもらえたんですね。

野中店長：私は今58歳になります。30年以上前のことになりますが、やはり書店人としての基礎的なことを教えていただいたので、今も大切にしています。

ようへい：この研修所というのは活動休止されたということですけれども、現在も177名の卒業生同士で繋がりはあるのですか？

野中店長：はい。コロナ前までは卒業生のOB会がありまして、毎年集まっていましたね。同じところで学んで同じ事業をしている方々が一堂に会して情報交換という、非常に有益な集まりになっていたと思います。先ほどお話に上がった今野社長は、卒業生を中心にグループを作って、書籍の仕入れなどを行ったりしています。

ようへい：そうだったんですね。この記事を読んでくださっている方の中にも「自分もそこの卒業生だよ」なんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに野中店長が須原屋さんにご入社なさったのは、本がお好きだったからということなのですか？

野中店長：はい、そうですね。私は漫画が大好きで、小学校3年生の頃から読んでいたというのも理由の一つ。もう一つが、高校生の時に剣道部に所属していたのですが、その先生がすごく素敵な先生で、その時に私もできたら教育に携わる仕事ができないかなと考え、「須原屋」という会社を選んだんです。

ようへい：なるほど。本や教科書を通すことで、いわゆる「学び」というものに関わっていきたいと。実際どうでしたか？ 入社されてそのような活動はできましたか？

野中店長：はい。入社して1年半はお店にいたのですが、その後「外商部」という学校関係を中心にする仕事をする部署に移りました。実際に学校に行って先生に副教材をお勧めしたり、本を紹介したり、図書館に本を納める仕事をして、教育現場に携わる仕事ができました。

ようへい：須原屋さんの店舗のお話になるのですけれども、現在さいたま市に本店含めて4店舗、川口市と熊谷市にも店舗があるということなのですが、各店舗によって売れ筋は異なりますか？

野中店長：そうですね。お客様の層によって、全く売れ筋が変わってきます。本店の場合、年配の男性のお客様が比較的多いお店で、いわゆるベストセラーよりも少し難しい内容の本が売れる傾向があります。また学校の先生もよくお店に来られるので、教育関係の本や専門書もよく売れます。一方、浦和駅前に「コルソ店」という支店があるのですが、そこは年配の女性のお客様が多く、実用書、料理や健康に関わる本、後は小説も各ジャンル満遍なく売れるお店になっております。

ようへい：割とお年を召した方がお店にお越しになっている印象ですか？

野中店長：そうですね。本店やコルソ店を見ると、若い方が少ないというのは実感しますね。そういった対策として、当店としましては現在児童書部門に力を入れています。

ようへい：小さい頃から本を読む喜び・楽しさを知ってもらって、その子が大人になった時に日常に本がある人生を送ってもらいたいということですか。

野中店長：はい、そういう考えです。当店ではボランティアの方にご協力いただき「読み聞かせ会」っていうのを月1回やっています。月1回読み聞かせ会を行わせていただいてます。毎回10名ぐらいの子供たちが来てくれます。

ようへい：須原屋さんの読み聞かせの会いいな、私たちのコミュニティでもやりたいなっていうことで、そうした活動の裾野が広がっている可能性もありますね。

野中店長：実際そういった問い合わせもあります。「読み聞かせってどうやれば良いか、ノウハウを教えてくださいってことで。

ようへい：この辺りは学校も多いとのことでしたが、学生世代へのアプローチは何かされてることはありますか？

野中店長：昨年からですが、近くに浦和第一女子高校という学校がありまして、そこの図書館や図書委員の方とコラボをして、昨年からコルソ店でフェアを行っています。1~2年生の図書委員の方に選書をしてもらうんです。

ようへい：学生さんの選書フェアでその子たちが書いたPOPを読んだりしますけれども、同じ本でも若い世代の視点と僕らの視点が違ったり、気づきがありますよね。選書をした学生たちの「なぜこの本を勧めるのか」という部分を知るというのも、大人にとっては貴重な体験になります。

野中店長：自分たちが選ばない本を選んでくれているので普段と違う店作りができます。お客様からの評判も良いフェアです。

ようへい：須原屋さんは、現在のお客様も大切にしていますし、これから読書好きになるであろう若い方々を育てる取り組みもなさっています。簡単に答えの出る質問ではないと思いますが、出版業界が激しく変化していく中で、生存戦略としてどんなことが大事だと感じてらっしゃいますか？

中店長：本当に難しい問題だと思うんですけれども、私は外商部に約30年以上勤めて、やはり「人と人」が大切だということを学びました。今はお店の方に立っているわけですが、やはりお客様とのコミュニケーションが大切だと実感しています。

ようへい：本を探しに行くだけではなくて、「そこにいる人に会いに行く」感覚ですかね。

野中店長：はい。やはりそれが書店に行く楽しみであってほしいと思います。当店の経営理念も「お客様に愛され親しまれる店」となってます。本当によく来られるお客様の中には私たちに御礼を言ってくれたりお菓子まで持ってきてくれる方もいました。それはお店のスタッフがそのお客様に対して、真摯に対応している結果だと思います。

ようへい：そうですか。ではそんな野中店長に、講談社の本の中からお勧めの一冊を伺おうかなと思いますが、どちらの本にしましょうか？

野中店長：須原屋研修所を卒業した黒田剛さんが書いた『非効率思考』という本です。元々は書店の2代目の方なんですが、研修所で学ばれている際に「もっと広く本の魅力を伝えたい」と思ったらしいんですよ。現在は講談社や他の出版社で本のPRの仕事をしています。エレベーターの中で本のPRをするのが一番効果的だっていう話もありました。

ようへい：『非効率思考』ってタイトルですけど、現代の「効率化こそが是」という世の中において、あえて誰もやらないニッチなことをやることで、逆説的に効率的なことに繋がるんだよ、というようなことが書かれてるってことですか？

野中店長：はい、まさにその通りです。

ようへい：そうなんですね！ これはビジネスマンも書店員の方にとっても非常に有益な情報が収められてる感じですね。黒田剛さんが書いた『非効率思考』という本がお勧めということで、もちろん須原屋さんの店舗でも販売されてるんですよね。

野中店長：はい、もちろん販売しております。ビジネスマンが多い武蔵浦和ビーンズ店なんかでよく売れましたね。

ようへい：駅近の店舗だとビジネスマンが通勤時間の途中に読む本が売れたりするわけですね。現在は電車の中でほとんどの方がスマートフォンを見ていますが、紙の本を読んでるの方を見つけると、嬉しくなっちゃいますよね。

野中店長：そうですね。しかも、弊社のブックカバーがかかってると、もう本当に嬉しくなっちゃいます(笑)

ようへい：そうですよね！ 僕なんかは全国のブックカバーを集めてるので、今日も早速あの先ほど本を買わせていただき、素敵なブックカバーをいただきました。須原屋さん、本店を含めて全6店舗あります。お近くの方も遠方の方も、ぜひ旅のきっかけとして歴史ある須原屋さんにお越しください。特に本店は1階から地下に降りるところに「須原屋の歴史」コーナーがあって、150年を振り返ることができますね。

野中店長：はい。とにかく弊社は長くやっておりますので、その歴史を知っていただきたいということで掲示しております。大河ドラマの『べらぼう』の放送が始まってから、問い合わせをいただきまして、「須原屋すごいんだね」っていう声を聞くことができました。本当に昨年は『べらぼう』効果で須原屋という名前が全国区になったなと感じました。

ようへい：そうでしたか。こちらのビルは昭和40年代にできたかと思うんですが、本当に味のある建物ですよね。地下に行くと噴水があるんですが、これはどんな意味があるのでしょうか？

野中店長：噴水は水の音による癒し効果と、それから「知恵が泉のごとく湧くように」というところから作りました。「知恵の泉」という名前の噴水なんです。

ようへい：それこそ五行思想で言うと水の精って知性とか知恵とか学ぶってことですからね。このビルができた当時からあるんですね。噴水を使っての取り組みや、子供たちが遊んだりってことはないんですか？

野中店長：昔は噴水にお金を投げ込まれる方が結構いました。多分、トレビの泉をイメージしたんだと思います。結構お金が入っていることもあって、寄付していたんですけど。あと金魚が泳いでいたこともあります。

ようへい：ええっ(笑)。じゃあ水の癒しだけじゃなくて、何となく利用されていたことがあったんですね。いや本当に魅力的なお店になっております、須原屋本店さん。埼玉県はJR浦和駅そばで、営業時間は午前10時から午後7時30分となっております。元日を除いて364日間営業しているとのことです。歴史ある書店となっておりますので、ぜひ皆さん機会を見つけてご来店ください。お話は須原屋本店店長・野中光信さんに伺いました。お忙しい中ありがとうございました。

野中店長：ありがとうございました！

黒田剛『非効率思考』

