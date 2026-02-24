【2026年最新版】確定申告をラクにする！いまどきの家計簿アプリ活用術

今年も確定申告の季節がやってきました。溜まった領収書やレシートを前に「そろそろ着手しなければいけないけど、正直面倒だなぁ」と思っていたり、家計簿アプリを使ってみたものの、「結局、確定申告の煩わしさはあまり変わらないなぁ」と感じていたりする人は少なくないはず。

でも、テクノロジーの進化を侮ることなかれ！ 家計簿アプリを使いこなせれば、確定申告の手間は劇的に減らせます。今回は、最新の家計簿アプリの機能やトレンドを踏まえながら、アプリをフル活用して確定申告をラクにする方法をご紹介。今回の確定申告に間に合わなくても、今から導入しておけば、来年以降の確定申告がぐっと楽になりますよ。

確定申告は「仕上げる」だけの時代に

確定申告（所得税の確定申告）とは、1年間（毎年1月1日〜12月31日）に得た所得に対して、納めるべき所得税を計算して、国に申告や納税を行う手続きのことです。

2025年分の所得に対する確定申告期間は、2026年2月16日から3月16日まで。毎年ほぼ同じ時期に行われますが、その「やり方」はここ数年で大きく変わってきています。

まず大きな変化として挙げられるのが、スマホ申告やe-Taxが事実上の標準になったことです。e-Taxとは、国税庁が提供するオンライン申告システムのことで、インターネットを通じて申告書の作成・提出ができます。さらに最近では、パソコンがなくても、スマートフォンだけで申告書の作成から提出までが完結できるようになりました。

加えて、マイナンバーカードを使ったマイナポータル連携も進化しています。医療費からふるさと納税の履歴、生命保険料の控除証明書まで、確定申告に必要な情報をマイナポータルから自動で取得できることにより、書類を集めて手入力を行う手間は年々減ってきています。

こうした便利な仕組みが広がってきたことで、家計簿アプリを日頃から活用できている人にとっては、もはや確定申告は「年に一度の気の重い作業」ではなくなっています。日常的に記録されたデータをもとに「仕上げる」だけの手続きになりつつあるのです。

アプリでの記録から確定申告完了までの流れ

では具体的に家計簿アプリを使うと、どのように確定申告の手間がラクになるのでしょうか。具体的な流れをイメージしてみましょう。

まずは、日常の支出や収入を家計簿アプリで自動的に集めるのがスタート地点。銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどを家計簿アプリと連携させておけば、お金の動きがほぼ自動で記録されます。現金で支払ったものについても、レシート撮影をしてアプリに登録し、簡単な補足を入力しておきましょう。これだけで確定申告の時期の膨大な手入力の手間がなくなります。

多くの家計簿アプリでは、支出内容に応じて「食費」「医療費」「交通費」などの費目に自動で分類してくれますが、必要に応じて手動で費目を追加したり、修正したりすることもできます。たとえば、交際費についても「交際費（仕事）」「交際費（プライベート）」といった2つの費目を作っておけば、確定申告の際にデータを利用しやすくなります。

交際費の内容について、アプリ側が仕事なのか、プライベートなのかを100％正確に判別することはできませんが、いまどきの家計簿アプリは、何回か「これはプライベートではなくて仕事」と手動でデータを修正すれば、その修正内容を学習してくれます。仕事とプライベートであらかじめクレジットカードを分けておけば、その精度はぐんと高まります。

そして確定申告の時期が近づいたら、アプリ上で期間を1月1日〜12月31日に設定し、データを集計します。その数字をもとに、国税庁が公式のオンラインサービスとして提供している「確定申告書等作成コーナー」に入力したり、クラウド会計サービスからデータを反映させたりすることで、確定申告書を作成できます。それをe-Taxに連携させて提出すれば申告完了です。

確定申告を見据えて使いたいおすすめアプリ

・マネーフォワード ME

「マネーフォワード ME」は、銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどを一元管理できる定番の家計簿アプリです。お金の出入りが自動で記録されるため、日々の入力作業を最小限に抑えられます。

確定申告との相性が良い理由は、日常の記録が「後から申告用に集計できるデータ」として蓄積されていく点にあります。学習機能や検索・集計機能に優れており、手動での修正を重ねることで精度が高まっていくため、副業での経費や医療費などについて申告時に改めてクレジットカードの明細やレシートを掘り起こす必要がありません。日々の家計管理をしながら、確定申告に使えるデータを自然に整えていける点が、マネーフォワード MEの大きな強みと言えるでしょう。

・Zaim

「Zaim」は、グラフや円チャートによる可視化に強く、家計の全体像を直感的に把握しやすいのが特徴です。月ごとの支出バランスや、使いすぎている項目が一目で分かるため、日常的な家計管理に向いています。

近年は、医療費やサブスクリプション管理といった、確定申告を見越した機能が強化されてきています。医療費の推移や年間累計額が把握しやすく、「今年は医療費控除の対象になりそうか」といった見通しを立てやすい点も魅力です。また、仕事関連のサブスクリプションや固定費など、定期的な支出を可視化しやすいことも確定申告に向けた支出のコントロールに役立ちます。

家計を日常的に把握しながらも、年間を通じた支出の見込みを早めに把握したい人におすすめの家計簿アプリです。

・freee会計

家計全体を把握しながら、確定申告もラクにしてくれるのが家計簿アプリですが、フリーランスや個人事業主、副業をしている人で、仕事に関連するお金の出入りにフォーカスしてしっかりと管理し、決算書や申告書を作成したいという場合には、支出の記録から確定申告までを一体でサポートしてくれる、クラウド会計サービスを利用するのがおすすめです。

たとえば、「freee会計」では、日々の記録が最初から「申告書を作るためのデータ」として整理できる設計になっています。データの入力時点で「会議費」「接待交際費」など税務上の区分を前提にしたガイドが表示されるため、会計用語に詳しくなくても扱いやすく、あとから「これは経費にしてもいい出費だったかな」「会議費と接待交際費、どちらに分けるべき出費だったかな」と思い出す必要がありません。「申告書を完成させる」ことがゴールです。そのため、売上や経費を入力していくだけで、収支内訳書や青色申告決算書が自動的に作成され、e-Taxでの提出まで一気通貫で行えます。

マネーフォワードにも、家計簿アプリとは別に「マネーフォワードクラウド確定申告」というクラウド会計サービスがあります。freee会計と比べるとやや初心者には扱いにくいかもしれませんが、家計簿アプリ同様、連携している外部サービスが豊富であることが大きな特徴となっています。

確定申告を意識しながらアプリと付き合おう

家計簿アプリを使ってはいるのに、結局、確定申告の煩わしさは変わらない――そうした状況を避けるためには、日頃から確定申告を意識しながら家計簿アプリと付き合うことが大切です。もちろん、日々の家計管理や支出コントロールは家計簿アプリの重要な役目ですが、その先には確定申告があることを忘れてはいけません。

日常の支出や収入のデータが自動的に集まるようにし、それらを確定申告の際に集計しやすい費目に紐づけておく。それだけで、確定申告は「煩わしいもの」から「仕上げるだけのもの」に変わるのです。

いまや家計簿アプリは、確定申告をスムーズに行うためのインフラになりつつあります。まだ家計簿アプリを使っていない人も、なんとなく使っているという人も、確定申告を見据えて、より戦略的に家計簿アプリと向き合ってみてはいかがでしょうか。

