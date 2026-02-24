サムシングフォーに着想を得て命名

ベントレーモーターズ・ジャパンは、日本限定10台の特別仕様車『ベントレー・ベンテイガ・サムシングブルー・コレクション・バイ・マリナー』（以下ベンテイガSBC）を発表。2月21〜22日には六本木ヒルズ大屋根プラザで展示イベント、『ベンテイガ・サムシングブルー・コレクション―今を生きる女性のそばに―』を開催した。

【画像】⽇本⼥性ならではの美意識、謙虚さ、奥ゆかしさを体現 ベントレー・ベンテイガ特別仕様車『サムシングブルー』 全130枚

昨年12月に受注開始したベンテイガSBCは、花嫁が結婚式で身につけると幸せになれるとされる4 つのアイテム、『サムシングオールド』、『サムシングニュー』、『サムシングボロウド』、『サムシングブルー』からなる、『サムシングフォー』に着想を得て命名されたもの。



日本限定10台の特別仕様車、『ベンテイガ・サムシングブルー・コレクション・バイ・マリナー』。 平井大介

この特別仕様車で描かれるサムシングブルーは、『女性の毎日に寄り添ういくつもの情景』だという。『ブルーサファイアの澄んだ輝き、ブルーベルの可憐な佇まい。カジュアルに楽しむジーンズスタイルの自由さ、そしてドライブの先に広がるブルースカイの解放感。そのすべてが響き合い、ブルーを纏うたび、女性のスタイルと気持ちを凛と昇華させる』。そんな物語を、この1台に込めたそう。

そのストーリーをデザインへと落とし込んだのは、ベントレーのビスポーク部門『マリナー』。ベース車には『ベンテイガ・アズール』が選ばれた。

ブルーベルをモチーフにしたオーバーレイ

外装色には『アイス』と呼ばれるホワイトを採用。『日本の女性ならではの美意識、謙虚さや奥ゆかしさ』を体現しているという。ブレーキキャリパーも同色だ。

内装は『リネン』をメインに、『グラヴィティグレー』を組み合わせる。インパネのフェイシア、ドアのウエストレイル、センターコンソールおよびリアコンソールに『ピアノリネン』を採用し、センターには『ピアノグラヴィティグレー』を配することで、『モダンなコントラストを創出している』という。



ブルーベル、日本名：ツリガネズイセンをモチーフにしたクローム&ブルーのビスポークオーバーレイ。 平井大介

さらに、サムシングブルーのテーマを象徴するライトブルーのアクセントを随所に配した。具体的には、シートおよびヘッドレストのパイピングとステッチ、ベントレー・ウイングの刺繍などとなる。

助手席側のインパネフェイシアには、ブルーベル（日本名：ツリガネズイセン）をモチーフにしたクローム&ブルーのビスポークオーバーレイをレイアウト。花言葉である『変わらぬ愛』に想いを重ねた花のシルエットが浮かび上がっている。

加えて、サテンとクロームで仕上げた専用トレッドプレートには、ブルーサファイアのラウンドブリリアントカットを想起させるデザインを採用した。

約2年ぶりとなる日本向け特別仕様車

2月20日には、メディア向け発表会を六本木をマリナーがデザイン化した。ターゲットは女性となるが、現在日本での女性オーナー比率が10%ほどということで、もっとベントレーを知ってもらべく企画したという。マリナーをアピールする側面もあるようだ。もちろん男性が選ぶこともでき、取材時点で10台のうち数台は購入可能とのこと。

さてベントレー自体は、コロナ禍である2020年から2021年にかけての営業利益が、2000万ユーロの赤字から3億8900万ユーロの黒字、前年比1845%となる爆発的成長があり、そこからはコンスタントに黒字が続いている。



ベントレーモーターズ・ジャパンのブランドディレクターである遠藤克之輔氏。 平井大介

日本市場は具体的な数値や台数は発表していないものの、「堅調なビジネスを維持している」と遠藤氏。「マーケットに合わせて成長していきたい」と今後に期待を寄せた。

2026年のベントレーは、アーバンラグジュアリーSUVであるBEVのデビューが控えている。『電動化の踊り場』ではあるが、既にベントレーは2年前にフルBEV化の計画を2030年から2035年へ後ろ倒ししており、今のところその計画に沿って進行している。

また、今年はベントレーのスポーツイメージをアピールしていくとのことで、日本にはベンテイガS、コンチネンタルGT Sなどの上陸が控えている。どうやらしばらく、ベントレーに注目する場面が多くなりそうだ。