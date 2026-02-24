長年勤めた会社を定年退職し、2,000万円の退職金を手にした鵜呑さん（仮名・65歳）。老後の生活資金の不安から、SNSで見かけた著名人の「無料投資レクチャー」に参加したことが悲劇の始まりでした。「返金に応じる」という巧妙な信頼醸成によって、最終的に退職金の大半を騙し取られてしまうまでの経緯と、被害増加するSNS型投資詐欺の実態を紹介します。

老後の不安からクリックした「無料投資レクチャー」の広告

「銀行に預けていてもお金は増えない。少しでも運用して老後に備えないと、と思い込んでしまったんです」

鵜呑投資郎さん（仮名・65歳）は、今年、長年勤めた会社を定年退職しました。手元に入った退職金は約2,000万円。住宅ローンは完済しており、夫婦で受け取れる年金は月に約22万円の見込みです。

しかし、昨今の物価高もあり、年金と貯金の切り崩しだけでゆとりある老後を送れるのか、漠然とした不安を抱えていました。そんなある日、SNSを眺めていると、テレビでもよく見かける経済アナリストの写真とともに「無料投資レクチャー」という広告が目に留まります。

「あの有名な人が直接教えてくれるなら、変な話ではないだろう」

鵜呑さんは広告をクリックし、案内されるがままにLINEのグループトークに参加しました。グループには「先生」と呼ばれる人物や「助手」、そして数十人の「生徒」たちがいました。

「おかげで老後の不安がなくなりました」「先生の指示通りに取引したら、今日も20万円の利益が出ました！」

グループ内では、毎日のように景気のいいメッセージが飛び交っていました。利益が出ている投資画面のスクリーンショットが次々と投稿されるのを見て、鵜呑さんの気持ちは揺らぎ始めます。

「自分も早く始めないと乗り遅れてしまう」という焦りが、判断力を鈍らせたのです。

「10万円の出金」で信じ、退職金2,000万円を全額投入

ついに鵜呑さんは、助手のサポートを受けながら指定された個人名義の口座へ50万円を振り込みました。

指示通りに偽の投資アプリ内で取引を行うと、画面上の数字はすぐに増えていきます。ここで鵜呑さんは「試しに10万円の出金」を申請。すると、数日後には本当に現金が振り込まれたのです。

「これは本物だ。疑って損をするところだった」

その後、鵜呑さんは「今が絶好のチャンス」という先生の言葉に背中を押され、退職金の大半を数回に分けて振り込んでしまいます。

しかし、全額出金を申請した瞬間に態度は一変。

「出金には利益に対する税金として先に300万円必要」と、不当な要求を突きつけられたのです。手元の現金が底をついていた鵜呑さんは、ここで初めて妻に相談し、自身が詐欺に遭っている事実に直面しました。

警察へ相談に行こうとした矢先、グループからは強制退会させられ、アプリも一切開けなくなりました。

「40年必死に働いて手にした退職金が一瞬で消えた。画面上の“嘘の数字”に踊らされた自分が情けなくて、妻に顔を向けられません……」

増加する「SNS型投資詐欺」の実態

鵜呑さんの事例は、現代の日本で増加している「SNS型投資詐欺」の典型的な手口をなぞっています。

警察庁が発表した「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」によると、2024年（令和6年）におけるSNS型投資詐欺の被害額は871.1億円に達し、前年から大幅な増加傾向にあります。1件あたりの平均被害額は約1,359万円（既遂事案）で、被害者の約半数を50代〜60代が占めています。

この手口の巧妙さは、「最初は少額の出金に応じる」という点にあります。これによって被害者は「いつでも引き出せる」という錯覚に陥り、さらに大きな金額を投じてしまう可能性が高いと考えられます。

SNS上の著名人の名前を鵜呑みにせず、必ず金融庁の登録を受けた正規の業者であるかを確認する。投資を行う際は、基本的な自己防衛の徹底が求められます。

［参考資料］

警察庁「令和6年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について」