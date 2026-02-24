日産新型「フェアレディZ」発表前から販売店に動き

2026年1月、日産が「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルを東京オートサロン2026で初公開。また、同年夏の発売が予定されていることも明らかになっています。

長い歴史を持つスポーツカーが新たな仕様へ移行する見込みということもあり、正式発表前から注目が集まっています。販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（70枚）

フェアレディZは1969年の初代誕生以来、日産を代表するスポーツカーとして受け継がれてきました。

現行型は7代目・RZ34型として2022年6月に登場し、伝統的なロングノーズ・ショートデッキのプロポーションを現代的にまとめたデザインが特徴です。

ボディサイズは全長4380mm×全幅1845mm×全高1315mm、ホイールベースは2550mmで、乗車定員は2名。

外観は直線的なモチーフを取り入れたシンプルな造形で、内装はドライバーを中心に据えたコックピットレイアウトを採用しています。

パワートレインは3リッターV6ツインターボエンジンを搭載し、最高出力は405馬力、最大トルク475Nmを発揮。

トランスミッションは6速MTと9速ATを設定し、駆動方式はFR。燃費（WLTCモード）は最大10.2km／Lを達成します。

先進安全装備は緊急ブレーキや車線逸脱警報などを備え、日常域での安心感にも配慮されています。

東京オートサロン2026の際に初公開されたフェアレディZのマイナーチェンジモデルは、現時点でいくつかの変更点が明らかになっています。

外観は歴代モデルを想起させる方向で刷新され、フロントノーズを延長した新造形バンパーを採用。初代のS30型のフェアレディZに設定されていたGノーズを思わせるもので、これでGノーズが、1973年から53年ぶりに復活した形になります。

ボディカラーには新色のグリーンが追加され、往年のZへのオマージュとして注目を集めています。あわせて、ホイールデザインも新しい意匠へと見直され、外観全体のヘリテージ性を高める方向で仕上げられる見通しです。

さらに、NISMOモデルでは待望の6速MT仕様が追加されることが明かされており、ファンの声を反映した内容として大きな話題になっています。

足まわりの軽量化や制御の最適化など、走行性能に関する改良も示されていますが、具体的な数値や詳細な仕様は正式発表を待つ段階です。

価格やグレード構成については現時点で公表されておらず、今後のアナウンスで明らかにされる見通しです。

※ ※ ※

こうした状況を受け、販売店ではすでに動きが出始めています。都内の販売店の担当者は、反響について以下のように話します。

「正式な仕様はまだ出ていませんが、問い合わせは増えていますね。『どこが変わるのか』を確認したいというお声が多い印象です。

ただ、販売店側にも詳細がまだ降りてきておらず、いつ情報が届くのかも未定の状況です」

別の店舗でも、次のような声が聞かれました。

「Zは情報が出ると反応が早い印象があります。現行モデルのオーダーは2月に終了する予定なので、その後、春に向けて徐々に動きがあるかもしれません。

ただ、現時点では詳細が見えておらず、はっきりしたことは申し上げにくい状況です」

正式発表前にもかかわらず、販売現場ではすでに関心の高まりが見られています。今後、詳細が明らかになれば、さらに注目度が高まる可能性があり、動向が注目されます。