●午後から天気下り坂。ところどころで本降りの雨。これか出かける方は傘の用意を忘れずに

●スギ花粉の飛散に要注意。雨が降り出すまでは入念な花粉症対策を



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この時間にかけて県内付近は落ち着いた空模様が続いていますが、大陸方面から大きくまとまった雲が接近してきています。





この雲は低気圧や前線によるもので、きょう24日(火)からあす25日(水)にかけて県内に近づく予想です。





この先、午後から天気は下り坂となります。

雨が降りだすのはきょう24日(火)の昼過ぎからとみていて、夕方からあす25日(水)の未明にかけてところどころで本降りとなっていきそうです。



その後も止み間なく降り続き、あす25日(水)の朝にようやく雨は落ち着くと見込んでいます。



この時間はよく晴れていても、午後にかけて一気に雨雲が広がってきます。これから出かける方は大きめの傘を忘れずにお持ちください。







県内は朝のうちはよく晴れていても、徐々に分厚い雲が多くなる見込みです。

昼過ぎから天気が崩れだし、あす25日(水)にかけて雨は強弱を繰り返しながら降り続く見通しです。

朝の晴れ間に惑わされず、傘の用意を忘れないようにしましょう。







日中の最高気温は各地15度前後。きょう24日(火)も季節先取りの暖かさが続く予想です。





あす25日(水)の朝まで、まとまった雨が続くでしょう。

しばらく雨の少ない日が続き、県内のダムの水位も低下していましたが、あす25日(水)にかけてようやく恵みの雨が降るといえそうです。

あさって26日(木)は晴れ間も期待できますが、27日(金)から新たな低気圧の影響で再び天気が崩れる予想です。

今週は雨が降ったり止んだりですが、気温は平年より高く、最高気温が15度を超える暖かさがしばらく続く見通しです。





花粉情報です。

3連休の暖かすぎる陽気で、スギ花粉の飛散が爆発的に増えています。雨が降り出すまでは入念な花粉症対策を心掛けましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）