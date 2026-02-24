坂東龍汰、父親と“顔出し”2ショット「パピーもかっこいい」「お父さんオシャレー」
俳優の坂東龍汰（28）が22日、日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（毎週土曜 後11：00〜後11：30）の公式インスタグラムに登場。父親との2ショットが公開された。
【写真】「お父さんオシャレー」父親との“顔出し”2ショットが公開された坂東龍汰
28日放送回では、坂東が登場。坂東が生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父とともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出る。
インスタグラムでは「ニューヨークを訪れたのは、俳優の #坂東龍汰 さんでした」と報告。「2歳になる前までこの地で過ごし、その後北海道へ移住したという坂東さん。ロケには坂東さんのお父様も同行し、生まれた病院や当時住んでいた家など、思い出の場所を巡りました」とつづった。
坂東と父親との親子2ショットが公開された。坂東は雪のニューヨークでにこやかにピースショットを決めてみせた。
この投稿に「パピーもかっこいい」「お父様との2ショット!?」「お父様との貴重なツーショット」「お父さんオシャレー」「オシャレでかっこいい親子ですね」といったコメントが寄せられた。
