　俳優の坂東龍汰（28）が22日、日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（毎週土曜　後11：00〜後11：30）の公式インスタグラムに登場。父親との2ショットが公開された。

　28日放送回では、坂東が登場。坂東が生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ。父とともに26年ぶりの軌跡をたどる特別な旅に出る。

　インスタグラムでは「ニューヨークを訪れたのは、俳優の #坂東龍汰 さんでした」と報告。「2歳になる前までこの地で過ごし、その後北海道へ移住したという坂東さん。ロケには坂東さんのお父様も同行し、生まれた病院や当時住んでいた家など、思い出の場所を巡りました」とつづった。

　坂東と父親との親子2ショットが公開された。坂東は雪のニューヨークでにこやかにピースショットを決めてみせた。

　この投稿に「パピーもかっこいい」「お父様との2ショット!?」「お父様との貴重なツーショット」「お父さんオシャレー」「オシャレでかっこいい親子ですね」といったコメントが寄せられた。