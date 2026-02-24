【きょうから】ローソン×JAL、異業種コラボ商品発売 限定「からあげクン」「プレミアムロールケーキ」を客室乗務員＆機内食開発チームが監修
ローソンはきょう24日から、日本航空（JAL）と共同開発したスイーツやフライドフーズ、菓子の計12品を全国のローソン店舗で発売する。JALグループの客室乗務員や機内食開発チームが監修し、地域食材や機内で親しまれている味を取り入れた異業種コラボ商品で、“美味しさとワクワク”を打ち出す。
【写真多数】きょうから発売！ローソン×JALのコラボ商品の数々
今回のコラボは、ローソン定番商品の「プレミアムロールケーキ」や「からあげクン」などを軸に展開する。プレミアムロールケーキは8品を用意。JALグループ各社の客室乗務員7人が「プレミアムロールケーキを通じた地域の魅力の発信」をコンセプトに、全国8地域で地産食材の選定やメニュー案を考案し、約10ヶ月の試行錯誤を経て商品化した。
北海道産ハスカップや徳島県の特産品「木頭ゆず」、鹿児島のご当地アイス「白くま」など、各地の素材を使用。秋田名物“ババヘラアイス”や大阪で人気の“ミックスジュース”をイメージした商品も登場する。
フライドフーズは3品。JAL国際線で長年提供されている「オニオンコンソメスープ」の味を、機内食開発チームの監修のもと、ローソン定番商品であるフライドフーズ「からあげクン」「L チキ」「L から」で再現した。「からあげクン オニオンコンソメスープ味」（税込298円）、「Lチキ オニオンコンソメスープ味」（税込259円）、「Lから オニオンコンソメスープ味4個」（税込298円）を全国で展開する。
また、コラボ商品の発売を記念し、これまでJAL国際線で提供してきた「オニオンコンソメスープ」を、24日から3月31日までの間、JAL国内線全路線の機内でも提供する。
さらに、JAL機内で人気の飲料「スカイタイム」と「UHA 味覚糖 コロロ」がコラボした「コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）」（税込160円）を発売。パッケージにはJALの飛行機がデザインされている。
【写真多数】きょうから発売！ローソン×JALのコラボ商品の数々
今回のコラボは、ローソン定番商品の「プレミアムロールケーキ」や「からあげクン」などを軸に展開する。プレミアムロールケーキは8品を用意。JALグループ各社の客室乗務員7人が「プレミアムロールケーキを通じた地域の魅力の発信」をコンセプトに、全国8地域で地産食材の選定やメニュー案を考案し、約10ヶ月の試行錯誤を経て商品化した。
フライドフーズは3品。JAL国際線で長年提供されている「オニオンコンソメスープ」の味を、機内食開発チームの監修のもと、ローソン定番商品であるフライドフーズ「からあげクン」「L チキ」「L から」で再現した。「からあげクン オニオンコンソメスープ味」（税込298円）、「Lチキ オニオンコンソメスープ味」（税込259円）、「Lから オニオンコンソメスープ味4個」（税込298円）を全国で展開する。
また、コラボ商品の発売を記念し、これまでJAL国際線で提供してきた「オニオンコンソメスープ」を、24日から3月31日までの間、JAL国内線全路線の機内でも提供する。
さらに、JAL機内で人気の飲料「スカイタイム」と「UHA 味覚糖 コロロ」がコラボした「コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）」（税込160円）を発売。パッケージにはJALの飛行機がデザインされている。