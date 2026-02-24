ミラノ・コルティナオリンピック、3つの銅メダルを獲得したスピードスケート・郄木美帆選手が姉の郄木菜那さんと今大会を振り返りました。

郄木選手の姉・菜那さんは前回の北京五輪後に現役を引退。そこまでともに戦ってきた郄木選手にとっては、選手としての菜那さんがいない初めてのオリンピックとなりました。

今大会、レース後など郄木選手にインタビューを行った菜那さん。「こんなに応援できるオリンピックって楽しいんだな」と感じたと語り、「今までで一番楽しかったオリンピックになれたのは美帆のおかげ」と郄木選手へ伝えます。

菜那さんは郄木選手へ「私のいたオリンピックといなかった今大会に違いはあったか」と質問。これに郄木選手は「今すごく感動的なことをおっしゃってもらった上で挙げるのはアレですが」と前置きをし回答します。

郄木選手は「オリンピックは事前準備をするためにいろいろなところにちりばめられている情報を拾ってこなければいけない。姉は私が誰に何も聞かなくても自分で心配なことは拾ってきてシェアしてくれていたので、『そうなんだ。そうなんだ』と思って聞いていた」とこれまでの大会の状況を明かします。

続けて「でもそれがいざいなくなると、『これ自分でしらべなきゃいけないのか』と。意外とあの時役に立っていた(笑)……いやこれは失礼な言い方ですね、自分の力になっていたんだなと」と冗談交じりにトークを繰り広げ、菜那さんも笑って応えます。

その後改めて向き直った郄木選手は「姉がいないということを考えないようにしていた」と告白。「『いたのにな』と思ってしまうと他の仲間を信じられなくなってしまうことにつながると思っていた」とその理由を明かしました。