キンプリ永瀬廉＆吉川愛W主演「鬼の花嫁」キャラクターポスター全5種＆新規場面写真一挙解禁
【モデルプレス＝2026/02/24】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（2026年3月27日公開）より、キャラクターポスターと新規場面写真が公開された。
【写真】キンプリ永瀬、26歳美人女優と見つめ合う
この度解禁されたのは、本作の主要キャラクター5人それぞれの想いが映し出されたキャラクターポスター。あやかしの頂点に立つ一族の次期当主・鬼龍院玲夜（永瀬廉）は、柚子だけに向ける慈しむような柔らかな表情が切り取られている。「やっと見つけた、俺の花嫁──」一族の行末を背負い、一人孤独を抱えてきた玲夜が、ようやく柚子という唯一無二の“花嫁”という存在を見出し、運命が動き出した瞬間を象徴するセリフが刻まれている。対する、東雲柚子（吉川愛）のポスターにも、「やっと出会えた、私の愛しい人──」と、玲夜との出会いが運命であることを実感する柚子の声が添えられている。玲夜と出会い、その不器用ながらも優しく誠実な姿に惹かれていく柚子が、“鬼の花嫁”にふさわしい人間になろうと静かに覚悟を決めたような、真っすぐな眼差しが印象的である。
一方、そんな2人の幸せを阻もうとするのが、狐のあやかし・妖狐の一族である狐月瑶太（伊藤健太郎）。「俺は、花梨の願いを叶えたいその為なら、鬼を敵に回してもかまわない」と、自身の花嫁・花梨への盲目的な深い愛情が露わになっている。あやかし界でも強大な力を持つ妖狐の一族であり、鬼の一族の強さも分かっているはずの瑶太の、それほどまでに“譲れない想い”にも注目が集まる。
その瑶太の花嫁、柚子の妹・東雲花梨（片岡凜）。人間にとって名誉とされるあやかしの花嫁に選ばれたことで、幼い頃から両親に過剰に可愛がられ、姉の柚子を見下してきた。「お姉ちゃんが鬼の花嫁なんて許さない」というセリフが象徴するように、自分の幸せな生活を姉に奪われたという激しい感情が、物語を予期せぬ方向へと狂わせていく…。
そして、妖狐の一族のトップとして圧倒的なオーラを放つ狐雪（尾野真千子）。均衡を重んじ、鬼龍院家の次期当主である玲夜とも対等に接する高貴な存在であるだ。「花嫁とは、それほどに尊いものか」という意味深な問いかけは、逃れられない運命に翻弄される玲夜や柚子、そして瑶太と花梨を、冷徹に、あるいは慈悲深く見つめているかのようにも取れる。彼らの想いが衝突する時、玲夜と柚子の＜運命＞が激しく揺れ動いていく。
鬼龍院家の次期当主として秘書の荒鬼高道（兵頭功海）を付き従える玲夜と、妹の花梨からまるで家政婦のように扱われる柚子。出会う前の孤独な2人の姿が切り取られている。さらに、玲夜の花嫁に見出された柚子への嫉妬に狂う花梨の姿に、あやかしの頂点である玲夜を相手に敵意をむき出しにして対峙する瑶太の姿。そんな運命に翻弄される若きあやかしと花嫁たちの行く末を、まるで見届けているかのような撫子の姿も。運命に導かれるように出会い、惹かれ合っていく玲夜と柚子。しかし、2人を阻もうとする瑶太や花梨の思惑がその行く末に波乱を巻き起こしてい。
さらに、3月16日に映画『鬼の花嫁』完成披露試写会の実施が決定。W主演の永瀬、吉川をはじめ、伊藤、片岡、池田千尋監督の豪華キャスト・スタッフが勢揃いする。（modelpress編集部）
◆「鬼の花嫁」永瀬廉・吉川愛らキャラクターポスター解禁
◆「鬼の花嫁」変わりゆく運命と周囲の動揺を捉えた新場面写真も公開
