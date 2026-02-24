佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』の公開日が5月22日に決定し、あわせて特報映像が公開された。

佐藤が映画用に書いたもののお蔵入り寸前だったオリジナル脚本が書籍編集者の目に留まり、永田諒の作画によって世に出た同名漫画を映画化する本作は、数奇な運命を背負った異能の男の希望と絶望、そして狂気を描いたサイコバイオレンス。『嗤う蟲』『悪い夏』などの城定秀夫が監督を務めた。

若い客で賑わう昼下がりのカフェで、残忍な殺人事件が起こる。しかし犯人と思わしき坊主頭の中年男はその手に一切の凶器を持っていない。男が近づいて接触するだけで、触られた人が次々血を吹きだし倒れていくのだった。事件の報せを受けた警察の面々は、防犯カメラに映るその光景を前に言葉を失うが、捜査を続けるうちに、数年前に万引きの疑いで調書を取られた一人の男が、今回の坊主頭と同一人物であることを突き止める。その男の名前は「山田太郎」。山田の自宅住所に行くと、そこには腐敗した一人の女性の死体があった。

佐藤は自ら生み出したキャラクター“名無し”を演じ、丸山隆平、MEGUMI、佐々木蔵之介が共演に名を連ねた。

佐藤は「自分が5年位前に一人でウジウジ考えてこしらえた物語が、こうやって沢山のスタッフ・キャスト、沢山のプロの手によって形になっていく。本当に毎日充実していて、楽しくワクワクしながらこの一カ月弱過ごすことが出来ました。本当にみんなに感謝ですね」と感謝を述べ、「自分自身で創り上げた役ですが、半ば放心状態です。放心状態にならざるを得ない役でした」と“名無し”というキャラクターを演じることは挑戦であったことを語った。

幼少の“名無し”を保護し、「山田太郎」と名付ける警察官・照夫を演じた丸山は「『名無し』というタイトルの中で名前を付けるという重要な役どころを任せて頂いてとても光栄でした。僕の俳優人生の中で貴重な体験・経験をさせて頂き本当に現場と作品に感謝です」と語り、主人公“名無し”（山田太郎）について「太郎はもしかしたら『あなた』なのかもしれないし、身近に救いを求めている人なのかもしれない。身近にいる人と自分自身に向き合うキッカケをくれる作品じゃないかなと思います」とコメントを寄せた。

MEGUMIは「一日一日がかなり濃厚で、俳優としても大変な修行であり、勉強であり、成長させて頂く機会を頂けたので感謝しています」と撮影を振り返り、“名無し”について「悲しきモンスターになった人。本人は繊細で優しい人だけれども、特殊な環境、特殊な体質に生まれてきたがゆえに、世の中から拒絶されてしまうという。本当に悲しきモンスター」と劇中で明かされる“名無し”の壮絶な過去を匂わせた。

そして佐々木は「佐藤二朗さんが5年近く温めてきた作品だという事で、そんな作品にご指名を受けて出演させて頂けたことは本当に嬉しいです」と旧知の友情を感じさせる熱いコメントをし、“名無し”について「怪物ですね。でもそれは彼の孤独がそうさせた、そうさせてしまったものなのかな...。そんな怪物だと思います」と語った。

公開された特報映像では、“名無し”（佐藤二朗）の姿が初めて明らかに。無造作に刈られた頭に、引き攣った顔、おもむろに掲げたその右手何かが握られている。雑踏の中に現れた異様な姿からは、静かな狂気と圧倒的な恐怖が漂う。さらに映像では、“名無し”の犯行により地獄絵図と化すファミレス、視えない恐怖に逃げ惑う人々、凶器不在の犯行に翻弄される警察組織の姿が捉えられている。白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件。防犯カメラに残された容疑者の中年男。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。凶器不在・推定無罪の犯行に「コイツは幽霊でも妖怪でもない。この男は……」と怒りを滲ませる刑事・国枝（佐々木蔵之介）。少年期の“名無し”に出会い、その右手の謎に気付く警察官の照夫（丸山隆平）。“名無し”と幼い頃から行動を共にする花子（MEGUMI）。様々な謎、想い、怒りが交錯するなかで、止まることのない“名無し”の凶行が描かれていく。（文＝リアルサウンド編集部）