セリエA 25/26の第26節 ボローニャとウディネーゼの試合が、2月24日04:45にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、シモン・ゾーム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはアダム・ブクサ（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）らが先発に名を連ねた。

10分、ウディネーゼが選手交代を行う。ウマル・ソレ（DF）からニコロ・ベルトラ（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

56分、ボローニャは同時に3人を交代。トマッソ・ポベガ（MF）、リッカルド・オルソリーニ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）に代わりニコラ・モロ（MF）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）、ニコロ・カンビアーギ（MF）がピッチに入る。

71分、ウディネーゼが選手交代を行う。アダム・ブクサ（FW）からユルゲン・エッケレンカンプ（MF）に交代した。

75分、ついに均衡が崩れる。ボローニャのフェデリコ・ベルナルデスキ（FW）がPKが生まれボローニャが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ボローニャが1-0で勝利した。

なお、ボローニャは68分にフアン・ミランダ（DF）に、またウディネーゼは62分にアダム・ブクサ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-24 06:50:20 更新