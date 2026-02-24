まさか！“奇跡”のW杯初出場を決めた人口15万人の島国に緊急事態！78歳の老将が電撃辞任「これは当然の決断だ」
わずか人口15万人の小国ながら奇跡的にワールドカップ初出場を決めたキュラソーに激震が走っている。
２月23日、ワールドカップ開幕４か月前に、オランダ人のディック・アドフォカート監督が突然辞任したのだ。
英公共放送『BBC』によれば、人口約15万人の島国をワールドカップに導いたことを、「40年近くにわたる監督キャリアの中で最もクレイジーなこと」と表現していた78歳の老将は、「娘の健康状態」を理由に辞任したという。
「私はいつも、家族はサッカーよりも大切だと言ってきた。だから、これは当然の決断だ」
「しかし、もちろん、キュラソー島やそこの人々、そして同僚たちがとても恋しくなるという事実は変わらない」
そうコメントしたアドフォカートの後任は、かつてシャルケやPSVを率いて同じオランダ人のフレッド・ルッテン監督が務めるという。
予期せぬ政権交代に揺れるキュラソーは、E組に入ったワールドカップで、ドイツ、コートジボワール、エクアドルと対戦する。
