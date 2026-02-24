まさか！“奇跡”のW杯初出場を決めた人口15万人の島国に緊急事態！78歳の老将が電撃辞任「これは当然の決断だ」

まさか！“奇跡”のW杯初出場を決めた人口15万人の島国に緊急事態！78歳の老将が電撃辞任「これは当然の決断だ」