国内で初めて商用運転を開始した五島市の「浮体式洋上風力発電所」。

その開所式が21日に行われ、石原環境相や岸田元首相など約60人が洋上からの視察を行いました。

石原宏高 環境相や岸田元首相ら、約60人を乗せた船が向かったのは…

（戸田建設担当者）

「こちらが国内初の浮体式の洋上風力のファームです」

五島市崎山沖に浮かぶ、国内初の浮体式洋上風力発電所『五島洋上ウィンドファーム』。

戸田建設などが出資する合同会社が2022年から工事を進め、先月、商用運転が始まりました。

風車本体を海に浮かべ、チェーンで海底に係留する「浮体式」の商用運転は、国内で初めてだということです。

約1時間にわたって8基の風車の周辺で、稼働状況を確認しました。

（石原宏高 環境相）

「石原家は、海と関係がある。風が吹いていて、風車が回っていて、凪はなかなかない。いいタイミングで視察ができた」

また 視察の後には、記念の式典も開催。

設計や施工を担当した戸田建設から、運営を担う『五島フローティングウィンドファーム合同会社』に、鍵が受け渡されました。

（戸田建設 大谷 清介 社長）

「日本初の浮体式洋上風力を、この地域で追っていることを誇りに思ってもらえたらいい」

（出口 太 五島市長）

「私たちにとっては、五島の未来そのもの。洋上風力発電をきっかけに、五島の暮らしをしっかり守っていきたい」

『五島洋上ウィンドファーム』には、国の内外からの視察も見込まれていて、島の活性化に期待が寄せられています。