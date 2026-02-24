プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が“自己犠牲”の精神の必要性を改めて語りました。

岡本和真選手がMLB・ブルージェイズへ移籍するなど、メンバーが入れ替わった今季のチームに「若い選手が多くなった」と語る阿部監督。「勝ち方を覚えることも大事だが、野球に対する取り組み方を重視していきたい」と現在のチームのテーマをあげます。

阿部監督は「1年目は自己犠牲をテーマにして優勝できたが、2年目はそれがうまくできなくて勝てなかった」と就任からの2年間を分析。

3年目の今季へ「もう1回初心に戻って、自己犠牲の精神を選手たちに持ってもらってシーズンに臨んでほしい」と選手へ望みました。

岡本選手が抜けたことについては「彼の代わりはいない」「彼ほどの成績をあげられるかと言ったら不可能に近いと思って、チームを作り直している最中」と、長く4番を務めた主砲の穴を語る阿部監督。

「ヒットを打たないで点を取ったりすることが大事になってくる。今いろいろと模索中」と開幕までの期間で得点パターンを増やしていく意向を述べました。

(2月23日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)