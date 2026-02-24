私の趣味はダイビング。もう高齢なので、最近は家族に止められているが、数年前までは時々素潜りをしていた。宮島の近くの大野町（現廿日市市）に姉の嫁ぎ先があり、アサリの養殖や漁業をやっていた。私も時々一緒に船に乗せてもらい、海に潜って、魚や貝を捕っていた。家に持って帰ると家族は大喜び。取れたてで味は格別だった。

東京教育大学に通っていた時も、帰郷時に潜って魚や貝を捕り、東京に持って行ってみんなで食べたが、「おいしい」と大好評だった。日本代表に選ばれていた時も、長沼健監督や岡野俊一郎コーチ、平木隆三コーチらに私が捕ったものを持っていった。「どうしたんだ。お前は漁師になったのか」と言いながら、みんな大喜びで食べてくれた。

ダイビングを始めたきっかけは小学5年生の頃、大野町の姉の嫁ぎ先で手ほどきを受けたことだった。海に潜ると多くの魚や貝がいた。時にはサザエやアワビも捕れて、みんな「おいしい」と言って喜んで食べてくれた。みんなが喜ぶのを見て、すっかりはまってしまった。もちろん勝手に潜って捕ることはできないが、姉の嫁ぎ先が漁業をやっていたことも私には幸運だった。

選手時代はさすがにあまり行けなかったが、練習がオフの期間に広島市内で潜った。河口に近い青崎地区で漁業をやっている人がいて、仲良くなり一緒に潜った。現役引退後は四国や山口県、九州にも行った。長崎県は、森保一をスカウトした縁で、長崎日大高校の下田規貴（きよし）先生と懇意になり、よく潜りに行くようになった。私はウエットスーツを2着持っていて、1着は下田先生の家に預けていたほど。沖縄にも何度か潜りに行ったし、海外でも潜った。サッカーの仕事でイタリアに行った時、料理に入っていた貝を食べながら、「自分で潜って捕ったことがある」という話になった。「ダイビングをやるのか」と聞かれ、その流れで海へ行って潜ったことがあったりしたのもいい思い出だ。

ダイビングは体力も使うが、潜ることは呼吸や肺を鍛える上でサッカーにも少しは役立った。そういえば、広島から船で30分ぐらい行った所にある似島（にのしま）の漁師さんにも、よく漁船に乗せてもらって、潜りに行った。その人の3人の子供が全員サッカーをやっていて、私とつながりもできた。この時はサザエを捕ったが、アワビを見つけ、「へぇ、広島でもアワビが捕れるんだ」と、みんなで驚いた記憶がある。

たまに広島に来る私の友人たちの間で、「広島に行くと、今西が新鮮な魚介類を食べさせてくれる」という話が広まった。ダイビングは友人のおもてなしにもうってつけで、私自身の最高の気分転換にもなった。

◇今西 和男（いまにし・かずお）1941年（昭16）1月12日生まれ、広島市出身の85歳。広島市立舟入高から東京教育大（現筑波大）を経て東洋工業（マツダ）入り。俊足とハードタックルが武器のDFとして活躍。日本リーグ42試合、日本代表11試合出場。引退後はマツダの監督、総監督を務め、日本初のGMと言われた。サンフレッチェ広島の設立に尽力、日本サッカー協会強化委員、FC岐阜社長などを歴任。