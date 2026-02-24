『東京P.D.』報道協定の裏側…人命か、報道か【第5話あらすじ】
俳優の福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）の第5話が10日に放送されるのを前に、あらすじ、場面カットが公開された。
【写真】“猟奇的な犯人”を演じたtimelesz猪俣周杜
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
■第5話あらすじ
捜査二課の刑事・仙北谷開智（味方良介）らは、若手政治家・若草賢三（勢登健雄）の公金横領疑惑を追っていて、２年もの歳月をかけ、ガサ入れ目前までこぎつけていた。
その翌日、資産家・野上京香（加藤英美里）の愛息子・晃（高木波瑠）の誘拐事件が発生。今泉麟太郎（福士蒼汰）ら警視庁広報課２係にも、この事件の情報が届く。ただし、人質の命に関わる誘拐事件の情報は、特に慎重に扱わなければならず、今泉ら広報２係の面々は、記者たちに知られることなく動くことに。しかし、稲田裕司（金子ノブアキ）ら記者たちも独自のルートから晃の誘拐事件を把握していた。
一筋縄ではいかない誘拐事件。そんな中、捜査一課から“報道協定”の要請が出た。犯人を刺激しかねないため、事件に関する報道をメディアに控えてもらう代わりに、捜査状況を記者たちに随時共有する決まりだ。事前に誘拐事件の情報をつかんでいた記者たちは、全社に同じ情報が行き渡ることに難色を示したものの、下地和哉（正名僕蔵）らの説得によりなんとか協定が結ばれた。
だが、捜査一課が伝える情報はなぜか極端に少ないため、記者からは次第に不満が漏れ出す。人命に関わる事件だと分かってはいるものの、このままだと協定を守れないという記者まで現れた。そこで２係の面々は、捜査一課が隠している情報を無理矢理にでも得ようと動き出し…。
