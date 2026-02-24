【判決】「一緒に死ぬ」と約束しながら…女子高生を樹海で死なせて1人生き残った男に下された“裁き”

女子高生を樹海に連れ込み死なす

「死ぬのが怖い自殺願望って、どういう意味ですか」

SNSで知り合った女子高生と「一緒に自殺する」と約束した男は、裁判官のこの質問に黙り込み、答えることができなかった。

埼玉県内に住む女子高生Aさん（当時17）を’25年６月８日に富士の樹海に誘い出し自殺の手助けをしたとして、未成年者誘拐と自殺幇助の罪に問われていた岐阜県美濃加茂市の無職・覚間悠仁（かくま・ゆうと）被告（22）。

２月13日、さいたま地裁で開かれた判決公判で井下田英樹裁判官は、「被告人の関与が、被害者の自殺の実行に及ぼした影響は大きく、犯行態様は悪質」などとして、「拘禁刑２年４ヵ月（求刑３年）」の実刑判決を言い渡した。

覚間被告は、自身が自殺願望を抱えるようになった理由について、こう述べていた。

「高校の頃から自分の容姿や見た目がコンプレックスでした。顔の悩みで、不登校になった時期もあります。自分の容姿が醜いから、認めてもらえないし理解もされないと思っていました。働き始めてからも、苦しかった高校生の頃を思い出して、こんなつらい思いをしてまで、なんで仕事をしてるんだろうと、会社を欠勤したこともあります。そして、生きててもつらい、死んだほうが楽だと考えるようになりました」

過去に飛び降り自殺をしようとしたが、あと一歩が恐くて踏み出せなかった。また、’25年５月にも別の女性と待ち合わせ、自殺しようとしたが、やはりできなかったのだという。

それでも、「誰かと一緒なら人生を終えられる」と考えていた覚間被告は、SNSに「一緒に死にませんか」という書き込みを続け、そこで知り合ったのがAさんだった。

公判で代理人弁護士が読み上げたAさんの母親の意見陳述書によると、Aさんは小さい頃から他人との距離を上手に取ることができず、生きづらさを抱えているように見えたという。

「死ぬのが怖い」「生きたい」

意見陳述書では、娘への気持ちをこのように吐露していた。

「常に希死念慮を抱えていたようで、私に『生きていてはいけないのではないかと思う』と打ち明けてくれたこともありました。親としては決して育てやすい子ではありませんでした。けれども、私は娘のことがかわいくて、本当に大事に思っていました。

だからこそ、娘が嫌がっても、『朝起きて薬を飲んで、太陽の光を浴びなさい』と繰り返し伝えていました」

そんな母親の行動にAさんは反発することもあったというが、家族のために料理をつくることもあった。バイトや高校の勉強に精を出し、高校を卒業したら就職して一人暮らしをすることを夢見ていた。

希死念慮を抱えながらも、なんとか生きていこうとしていたAさんだが、覚間被告の「一緒に死にませんか」という書き込みに引きずり込まれてしまった。

そして、覚間被告が指定した日時に待ち合わせ場所に向かったのだった。

’25年６月８日の夜９時ごろ、２人は河口湖駅で合流した。覚間被告が自殺場所や方法を調べ、ロープや手袋など、道具を準備したという。そして２時間ほど歩いて樹海に入り、そこで覚間被告が木にロープをかけ、まずAさんが首を吊った。次に覚間被告が首を吊ったのだが、ロープが外れて下に落ち、尻もちをついてしまった。

覚間被告は、そのときの心情をこう述べていた。

「その瞬間、『死ぬのが怖い』と思いました。『生きたい』という気持ちがこみ上げてきたのです。すぐにAさんを助けようとしましたが、何もできず、怖くなってその場から逃げてしまいました」

スマホの電源も切れ、真っ暗な中をさまよい、明るくなってようやく樹海から出たのだという。そして、「Aさんが『遺体をみつけてほしくない』と話していたことと、自分がしたことに後ろめたさがあった」ことからAさんの荷物を隠し、電車を乗り継いで実家へ帰ったのだった。

覚間被告が法廷で誓ったこと

弁護側の証人として出廷した覚間被告の母親は、事件後の様子をこのように話していた。

「息子は家でふさぎこんでいました。首と足に擦ったような傷があったので、『どうしたの？』と聞いたら、『転んだ』と答えました」

６月15日の朝、樹海で首を吊ったAさんの遺体が発見された。そして、「自分がやったことを誰にも相談できず、引きこもっていたところに警察が来ました」（覚間被告）という。

覚間被告は、６月21日に埼玉県警捜査１課に未成年者誘拐の容疑で逮捕され、７月10日には自殺幇助で再逮捕された。

井下田裁判官は、量刑の理由をこのように述べている。

「SNSで知り合っただけの被害者と一緒に自殺する理由はないし、被害者の自殺願望を促進して実行させる理由もない。犯行動機は、他人の生命を軽視する態度が表れたもので、酌量の余地はなく、厳しい非難が相当」

河口湖駅から樹海に向かう途中、覚間被告とAさんは、このような会話をしたのだという。

「死んだらどうなるのかという話をしました。生まれ変わりはあるのかとか、死後の世界はあるのかとか、そういう話をしました」

これから自殺すると決めた状況のなか、２人とも、やはり「死」への恐怖を拭えず、なんとか紛らわそうとしていたのかもしれない。ここで後戻りする選択はできなかったのだろうか。

冒頭の裁判官の質問にあったように、「死ぬことが怖い」と思っているにもかかわらず、無理やりにでも人生を終えようとした結果、見ず知らずの女子高生の命を奪うことになってしまった覚間被告。最終陳述では、声を詰まらせながら「今後はもう、命を軽く見るといった行動や、犯罪行為などは絶対にしないことを誓います」と述べていた。

実刑判決を覚間被告はどう受け止めたのだろうか。

上下グレーのスウェットで入廷した覚間被告は、判決を言い渡されてから退廷するまで、無表情のままずっと宙を見つめていた。そこには何の感情も読み取れなかった。

・日本いのちの電話連盟

電話 0570-783-556（午前10時〜午後10時）

https://www.inochinodenwa.org/

・よりそいホットライン（一般社団法人 社会的包摂サポートセンター）

電話 0120-279-338（24時間対応。岩手県・宮城県・福島県からは末尾が226）

https://www.since2011.net/yorisoi/

・厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」やSNS相談

電話0570-064-556（対応時間は自治体により異なる）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/soudan_info.html

・いのち支える相談窓口一覧（都道府県・政令指定都市別の相談窓口一覧）

https://jscp.or.jp/soudan/index.html

取材・文：中平良