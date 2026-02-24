どれも美味しそーーーッ！！（喜）【シャトレーゼ】の「ひな祭りケーキ」が超キュート♡

【シャトレーゼ】から、2/15より販売がスタートしたのは「ひな祭りケーキ」。お祝いはもちろん、自分へのごほうびにもぴったりなケーキがそろっています。今回は、気分がパッと明るくなりそうな新作ケーキをピックアップ。期間限定発売なので、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

ちいさなひな祭りホールケーキ

「桃の節句 ちいさなひなケーキ（ピンク）」は、おひなさま・いちご・桃の花飾りなど、華やかなデコレーションが目を引きます。@ftn_picsレポーターともさんいわく「直径約9cmの食べ応えのある大きさ」とのこと。このサイズなら独り占めもできそうです。価格は\1,040（税込）。「桃の節句 ちいさなひなケーキ（白）」はおだいりさまなので、あわせてチェックしてみて。

ひな祭り仕様のチョコケーキ

チョコケーキもひな祭りデコレーションで一気に華やかに！ いちごと桃の花の飾りが添えられたかわいいこちらは「桃の節句 チョコショート」です。レポーターともさんいわく「食べきりサイズ」とのことなので、ちょっと甘いものを食べたいときにもぴったりです。価格は\240（税込）です。

いちご × 抹茶 × フルーツ

菱餅カラーがひな祭りを盛り上げてくれそうなこちらは「桃の節句 苺のトルテ」\410（税込）。いちごスポンジ・抹茶スポンジの間に、ホイップクリームとダイスカットした洋梨・黄桃・いちごがサンドされています。レポーターともさんは「フルーツも楽しめる最高のケーキ」と絶賛。

クリームたっぷり！ ひな祭りケーキ

レポーターともさんが「春の訪れを感じさせてくれるケーキ」と紹介するのは、りんごクリームといちごクリームがかわいらしい「春いちごと桃のふんわりケーキ」。底からスポンジ・いちごシロップ・ダイスいちご入りいちごクリーム・桃ジュレの構成です。価格は\470（税込）です。

