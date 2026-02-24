プリヤム・テイテッドがインスタグラム更新

フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）は、ミラノ・コルティナ五輪の団体戦で金メダルを獲得したものの、個人戦は8位となった。エキシビジョン、閉会式にも参加する中、8年前の姿が再脚光を浴びファンも熱視線を送っている。

メガネをかけたすまし顔のマリニンに、ミラノの女子で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）も写っている。2018年の2人と納まった3ショットをインスタグラムに投稿したのは、インド人スケーターのプリヤム・テイテッドだった。

テイテッドは「私は、2018年にバンコクで開催されたアジアン・オープン・フィギュアスケート杯にてアリサやイリアと共に競技に出場する光栄に浴し、2021年にクールシュヴェールで開催されたジュニア・グランプリでも再びイリアと共に戦った。今、彼らがオリンピックの舞台で輝く姿を目の当たりにすることは、信じられないほど大きな活力となっている」とつづった。

当時13歳のマリニンの貴重なメガネ姿には、ファンから様々な声が上がった。

「メガネのイリアだ」

「とっても愛らしいわ」

「メガネかけたイリアがちっちゃい」

「とっても幼いわ！」

また、リウも含めた3ショットには「ミニイリアとミニアリサ可愛すぎ」「Wow、片方にクワッドゴッド、もう片方にゴールデンガールなんて、凄い思い出だね」とのコメントも寄せられた。



（THE ANSWER編集部）