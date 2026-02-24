今日24日は、西から天気が下り坂となるでしょう。九州は昼頃から雨が降り出し、夜遅くには関東周辺まで雨雲が広がりそうです。最高気温は昨日23日より低くなりますが、この時期としては高いでしょう。

西から天気下り坂

今日24日は低気圧や前線の影響で、西から天気が下り坂となるでしょう。



九州は昼頃から雨が降り出し、夕方以降は中国・四国にも雨の範囲が広がります。局地的に雨脚が強まり、九州は雷雨や激しい雨の降ることがあるでしょう。近畿は夜から次第に雨の範囲が広がり、東海や関東、北陸も所々で雨が降りそうです。





東北は雲が広がりやすく、夜は所々で雨や雪が降るでしょう。青森県は広く雪で、路面の凍結などにご注意ください。北海道は晴れ間が出る所が多いですが、北部は朝晩を中心に雪が降るでしょう。ふぶいて、見通しが悪くなるおそれがあります。

4月並みの暖かさの所も

最高気温は昨日23日と同じくらいか低いですが、3月下旬から4月中旬並みの所が多いでしょう。



鹿児島や大阪、名古屋は21℃の予想で、日中はコートなしで過ごせるほどです。東京は19℃と、昨日より4℃ほど低いものの、4月中旬並みの暖かさでしょう。



北陸は13℃から15℃くらい、東北は10℃を超える所が多くなりそうです。積雪が多い所では、雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。北海道は3℃前後の所が多く、夜の強い冷え込みもなさそうです。