野村六彦は日立製作所でリーグと天皇杯の2冠を達成した

86歳となった今もプレーを続ける野村六彦は、国泰寺中学入学後にサッカーを始めてからわずか8年で日本代表に選出されるという早熟ぶりを見せた一方、40歳まで第一線で活躍し続けるという息の長い現役生活を送った稀有な存在である。

中央大学4年時には天皇杯全日本選手権をはじめとする主要タイトルを総なめにし、その実力を証明。さらに日立製作所に所属していた1972年度には、日本リーグ（JSL）と天皇杯の二冠達成を牽引し、日本最優秀選手（MVP）にも選ばれた。

彼のキャリアにおける大きな転機は、元日本代表監督の高橋英辰が日立の指揮官に就任し、野村をリンクマン、すなわち攻守をつなぐ現代でいうボランチへとコンバートしたことだった。本人は「転向したというより自然にMFでプレーするようになった感覚」と振り返る。クラマーが提唱した3B（ボディ・バランス、ボール・コントロール、ブレイン）の向上により、どのポジションでも何をすべきか判断できる力が身についていたという。

しかし高橋監督は、チームにおけるボディ・バランス、特に走力やフィジカル面の不足を課題と見ていた。酒もたばこも嗜まない実直な指揮官は、走る専門コーチを招き、徹底的な走り込みを課した。その結果、それまで中位に甘んじていた日立は「走る日立」と称されるチームへと変貌し、就任4年目でリーグと天皇杯の頂点に立つ。野村も25歳頃からの走り込みによって、27〜28歳時にキック、ドリブル、切り返し、長短のパスといった技術が最も冴え渡ったと語る。「サッカーは動けなければ意味がない。十分に動けてこそ技術や判断力が活きる」と実感し、チーム状態が悪い時には必ず走り込みを行ったという。

二冠から2年後、コーチ兼任となった野村は松永章、河野和久とともにブラジルのパルメイラスの合宿に参加。そこでも走る専門コーチの存在を確認し、高橋監督が世界の潮流を学び続けていたことを実感した。

1972年度の天皇杯決勝での記憶も鮮烈だ。相手はヤンマー。開始早々に失点するも前半に追いつき、後半22分に野村のクロスを松永が頭で決めて逆転勝利。表彰式で銀メダルをすぐ外したヤンマーのエース釜本邦茂の姿を「本当に負けず嫌い。でも別格のストライカー」と懐かしむ。試合前に通路を全力で走り準備する釜本の姿も忘れられないという。

クラマー招聘以前、日本は自国開催のアジア大会でもグループリーグで敗れていた。その後、1964年の東京五輪でベスト8、4年後の1968年メキシコ五輪では銅メダルを獲得し、今に繋がる基盤を築き上げていく。野村はそんな草創期を支えた創造性豊かなテクニシャンであり、2014年には日本サッカー殿堂入りを果たした。

「サッカーは世界中で行われているから、文化に触れ、言葉も覚えられる。時間が定められた競技だから、時間帯ごとに戦い方を考え、試合を構築する力も身につく。足でボールを扱うから難しいが、だからこそ奥深くて面白い」

76年間もプレーを続ける野村に、サッカーに出会わなかった人生を想像してもらうと、しばし考えた末に「野球をやっていたかもしれないね」と微笑んだ。「ショートバウンドを捕る感覚が気持ちいいんだよね」と、77年以上前の野球少年時代の記憶を呼び起こすような笑顔を見せた。（加部 究 / Kiwamu Kabe）