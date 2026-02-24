『再会〜Silent Truth〜』第7話 罪を告白した“淳一”竹内涼真、“南良”江口のりこの言動に戸惑う
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第7話が24日の今夜放送される。
【写真】直人（渡辺大知）を取り調べる南良（江口のりこ）
本作は横関大の第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー。竹内が演じるのは、小学6年生以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一。彼と“誰にも言えない秘密”を共有しながらも、殺人事件の容疑者として再会することになる初恋の女性・岩本万季子を井上が演じる。
■第7話あらすじ
23年前のあの日、殉職警察官と相撃ちになって死んだと思われていた銀行強盗犯を射殺したのは淳一だった。淳一の告白に続き直人（渡辺大知）からもその瞬間を目撃していたと明かされ、言葉を失う万季子と圭介（瀬戸康史）。ところが淳一らとともに現場を再検証していた刑事の南良（江口のりこ）は、ここでの会話を他言しないよう釘を刺す。南良が警察上層部にも報告する気がないことを知り、戸惑う淳一。すると、南良は静かに「あの事件はまだ終わっていないからです」と告げる。
一方、直人が犯行を自供したスーパー店長殺人事件の捜査は、凶器の拳銃が一向に見つからず難航。そんな中「これから話すことは2人だけの話にしてもらえますか？」と南良はふたたび、事件当夜のアリバイが崩れた万季子のもとへ。南良の“秘密の訪問”を機に、事態は誰も予期していなかった方向へと急転する。
ドラマ『再会〜Silent Truth〜』は、テレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
