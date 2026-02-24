『略奪奪婚』第8話 “千春”内田理央、“えみる”中村ゆりかの疑惑を解明する証拠を入手
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京／毎週火曜深夜24時30分）の第8話が24日深夜に放送される。
【写真】 再び妊娠したえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
■第8話あらすじ
念願の子供を授かり大喜びのえみる（中村）は父親と母親を家に呼びパーティーを開くが、無精子症であることが分かった司（伊藤）は喜ぶことができないでいた。
一方、千春（内田）はえみるのセフレ・海斗（ISSEI）から証拠を入手し、前回のえみるの妊娠が司ではなく海斗との子どもだったと確信を得る。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送
【写真】 再び妊娠したえみる（中村ゆりか）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女性だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。そんな問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
念願の子供を授かり大喜びのえみる（中村）は父親と母親を家に呼びパーティーを開くが、無精子症であることが分かった司（伊藤）は喜ぶことができないでいた。
一方、千春（内田）はえみるのセフレ・海斗（ISSEI）から証拠を入手し、前回のえみるの妊娠が司ではなく海斗との子どもだったと確信を得る。
ドラマチューズ！『略奪奪婚』はテレビ東京ほかにて毎週火曜深夜24時30分放送