ＮＨＫ Ｅテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気を集めた、子役の増田梨沙（１２）が最新ショットを披露した。

２３日までに自身のインスタグラムを更新し、Ｅテレのパラリンピックの番組に出演すると報告。「パラリンピックの見どころをわかりやすく楽しくお伝えします」と紹介した。

全身ショットをアップ。ニットにフリルのキャミソールを合わせた冬コーデだ。黒タイツで、スラリと脚が伸びる。フォロワーは「お洋服カワイイね。スタイル抜群！！カッコいいね。少し背が伸びたのかな？」「ホントおしゃれさんになったね。お姉さんだわ〜かわいい」「りさちゃん脚長〜！！！スタイルめちゃくちゃいいね」「どんどんお姉さんになっていくなー！」「それにしても脚細いですね」「みいつけた！時代の時よりめっちゃ成長してかわいい」「へ！？！？大きくなってる。かわいいいいいい」と成長に驚いていてた。

増田はＮＨＫ Ｅテレの人気番組「みいつけた！」の４代目スイちゃんとして人気に。２０１９年４月から出演し、２４年３月で卒業した。その後は日本テレビ系「放課後カルテ」や今年のフジテレビ系「日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった」、日本テレビ系「ダメマネ！―ダメなタレント、マネジメントします―」などの話題作に続々と出演している。