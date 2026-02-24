作家で日本保守党の代表を務める百田尚樹参院議員が16日、自身のX（旧Twitter）を更新。「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏に“ミュート”宣言をした。

百田氏は前日夜、井川氏がXで「断言するが 今のままでは 日本保守党は5年後には無くなっている 悲しいけど」と書いたポストを引用。これを受け、百田氏は「別に日本保守党が無くなってもいいけどね。日本が亡くなりさえしなければ。わしは5年後の日本が心配や…」と反応。

つづけて「保守党の未来を心配してくれている人がいるが、そんなことはどうでもいいこと。日本を豊かに強くしてくれるなら私はどこの党でも応援する！私は保守党を守りたいのではない、日本を守りたいのだ。その為なら保守党が無くなっても全然かまわない。これは強がりでも何でもない。正直なところ、早く引退して平和な日本でのんびり老後を送りたいのだ」と投稿した。

これに対し、井川氏が「だったらご自身の発言を戒めてください 7万人の党員と145万の票を投じてくださった方々 そしてその票を掘り起こしてくださったボランティアの方々の血の滲む努力を たった数行のポストで台無しにするようなことは 組織のリーダーにあるまじき行為です 万死に値します」と助言。

すると、百田氏はこの投稿を引用し「何、揚げ足取ってるの？ 万死に値する？ 私が必死で立ち上げた日本保守党は何より大事なのは言うまでもない。しかし『それ以上に大事なのは日本』ということを言ったまでのこと。はたから批判だけしてる人の言葉遊びには付き合ってられない。ミュートしとくわ」と井川氏を切り捨てたのだ。

井川氏は今回の衆院選で、Xなどで日本保守党への投票を呼び掛けるなど応援していた。ただ、同党は今回の衆院選で小選挙区、比例代表に計20人を擁立したが、議席の獲得には至らなかった。

ところが10日、百田氏がXに投稿したポストの内容などをめぐり、井川氏と小競り合いが勃発。最終的に井川氏が「先生 ダメです こういう負け惜しみは 申し訳ありませんが先生の一連のポストで日本保守党を応援する気持ちが失せました 失礼します」と捨てゼリフを吐き、さらなる投稿で「たぶん変わらないと思うので決別します ほんとうに悲しいです 負けん気があることは良いが 現状を認識して 反省すべきことは反省することを出来ない組織や人間を応援することは出来ません 投入する資源の無駄になるから」と“決別”を表明していた。

それも火種になったのか、井川氏への怒りは収まらず「ストーカーって、憎しみと同じくらい愛を持ってるんだよね。ただ、その愛は気持ち悪いくらいゆがんでるけどね」「笑うのは、自分がストーカーになってることさえ気付いていない人間がいること。頭の中はそればっかりになってるのにね」などと浴びせ、対する井川氏は「これまで応援してきた人間をストーカーと呼ぶクソクズ」といった感じで、公開バトルを繰り広げた。

この激論にSNS上では、「保守党の皆さんの良さはとにかく日本を何とかしたいという本気の熱い気持ちと信念、またブレず真っ直ぐ貫くところ」「日本保守党の政策は支持しているし、百田氏は作家としての実績もすごいし、人間味もあって好感度が高い」「両者とも応援している人だし、両者とも正論言ってるし、こんなことで決別してほしくない」といった保守党への擁護の声が上がった。

一方で、「日本保守党の党勢拡大が進まないところ。百田氏は言葉遣いを選び、言動や行動をもっと自制する必要がある」「一政党の党首ならやっぱり発言にはもっと気を付けるべき」「組織のリーダーなら、批判的な意見にも耳を傾けるべき。百田の思想信条は立派だが、政党党首としての素養が足りない」との井川氏への同情の声が寄せられ、反響は膨らみつつある。

単なる内輪もめではなく、真面目な支持者の苦悩が浮き彫りになった両者の激論。お互い大人として今一度、冷静になってほしいところだが。